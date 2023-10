Pistoia si è "sbloccata". Adesso serve continuità

Una vittoria dal peso specifico pesante quella conquistata dall’Estra Pistoia sul parquet di Brindisi (successo "bissato" ieri dalla formazione U19 al debutto nella Next Gen Cup, ndr), sia per la classifica ma soprattutto per il morale. Togliere lo zero dalla casella dei punti era importante, ovviamente, ma non decisivo visto che il campionato è appena iniziato. La vittoria contro Brindisi è stata importante soprattutto per il morale perché la squadra in queste prime partite dopo aver sempre lottato fino in fondo e in un paio di occasioni essersi vista sfuggire di mano la vittoria aveva bisogno di una botta di fiducia, un successo che confermasse il buon lavoro che il gruppo stava facendo e che Pistoia può dire la sua in questo campionato. Ha ragione Nicola Brienza nel dire che è stato un successo importante per "entrare dentro il campionato". La squadra aveva esattamente bisogno di questo, di entrare dentro il campionato di far vedere che c’era anche lei e lo ha fatto attraverso una grandissima prova di squadra. Già perché di positivo c’è anche questo ovvero che la squadra ha giocato insieme, unita e compatta trovando in Moore un protagonista di alto livello.

Tutto bene quindi? Sì e no. Sì per tutti i motivi che abbiamo detto prima, no perché ci sono ancora alcuni aspetti da rivedere. L’Estra ha vinto di squadra ed è vero, ma è altrettanto vero che qualcuno è un po’ mancato all’appello e non da ora. Il riferimento a Ryan Hawkins non è casuale. L’ala americana anche contro Brindisi ha giocato sotto tono: due tiri dal campo e due rimbalzi in 23 minuti di gioco sono una produzione decisamente insufficiente dal momento che parliamo di un elemento da quintetto. Hawkins deve alzare il livello e deve alzarlo in fretta perché la squadra non può permettersi il lusso di giocare senza un americano. Lo stesso discorso vale per Angelo Del Chiaro che è di fatto il cambio del lungo e pure lui deve alzare l’asticella e garantire una maggiore sicurezza alla squadra. Il lato positivo è che siamo alla quinta giornata di campionato e il tempo per migliorare e crescere c’è per cui Pistoia non può che guardare avanti con fiducia. Domenica arriva Venezia (palla due ore 16, via alla prevendita online da quest’oggi alle 18 su Etes) capolista del campionato e questo la dice lunga sul tipo di impegno che si troveranno ad affrontare i biancorossi. Una partita dove più che mai ci vorrà l’apporto da parte di tutti se Pistoia vorrà provare ad essere competitiva fino alla fine.

Maurizio Innocenti