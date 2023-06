Basket, Pistoia in Serie A: città sveglia una notte intera. L’impresa è storica

Pistoia, 18 giugno 2023 – “Siamo tornati in serie A”. Dopo una notte intera a festeggiare, dopo l’alba trascorsa ad attendere il pullman della squadra, adesso Pistoia cerca di realizzare l’impresa della squadra del tecnico Brienza.

Un sogno che si realizza dopo anni duri, una grande cavalcata culminata con la vittoria, pur partendo Pistoia da sfavorita in questa serie A2. Il 61-73 di gara-4 dunque diventa una vittoria storica.

Un momento dei festeggiamenti dei tifosi di Pistoia (FotoCastellani)

Adesso c’è il dolce sapore della promozione, con il ritorno alle sfide contro piazze storiche e piene di campioni. Dalla Virtus Bologna a Milano, tra l’altro le due finaliste per lo scudetto, al PalaCarrara rivedremo i pezzi da novanta del basket italiano.

"Il coronamento di un percorso incredibile – si legge nel comunicato ufficiale del team – visto che la Giorgio Tesi Group non era certo fra le favorite per la promozione, ma che col passare delle settimane ha capito che poteva fare la voce grossa. E poi le serie playoff con Piacenza e Cantù che hanno dato consapevolezza dei mezzi di questo gruppo straordinario e coronato il lavoro di due anni con coach Nicola Brienza in panchina”.

E la canzone “Destinazione Paradiso” che cantano i tifosi è perfetta per raccontare come la città si sente adesso, nel Paradiso dei canestri, in quella Serie A che è la giusta dimensione per una Pistoia che vive di basket.

Da Varnado a Magro, sono tanti i protagonisti di questo trionfo. Un gioco più che mai di squadra, dallo staff tecnico ai giocatori allo staff dirigenziale. Tre anni dopo si torna in Serie A. Un percorso fatto un passo alla volta ma che alla fine ha dato ragione alla dirigenza, che ha programmato non lasciando niente al caso.

Un’impresa che arriva a dieci anni da quel 2013 che dette la prima promozione in A. L’autoretrocessione di tre anni fa, quella successiva alla stagione 2019/2020 che fu fermata per il Covid, fu un passaggio duro Ora però la città può esultare.