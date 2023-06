Pistoia senza paura con Copeland "Andiamo a Torino per chiudere"

Zach Copeland, può sembrare strano, ha pagato lo scotto di trovarsi a giocare per la prima volta partite di una certa importanza. I play off in generale sono un campionato a parte in cui le squadre alzano i ritmi, le difese sono più aggressive e i punti in palio contano di più, figuriamoci quando si arriva a giocare la finale promozione. La guardia americana ha avuto il merito di rendersene conto, di capire la situazione e cercare di adattare il suo modo di giocare pur rimanendo uno dei punti cardine dell’attacco biancorosso, definizione che Zach non ama moltissimo. Sebbene sia anche grazie ai suoi punti che Pistoia si sia portata sul 2-0 nei confronti di Torino. "Non penso di essere l’unico fulcro dell’attacco – dice Copeland – giochiamo più per i giocatori che giocano sotto canestro come Jordon o Daniele ma nei momenti in cui c’è bisogno di un tiro importante sono sempre pronto a prendermi le mie responsabilità. In gara 2 mi sono concentrato per giocare meglio perché non ho fatto una bella partita in gara 1 – ammette –. Gli avversari cercano di non farmi ricevere la palla o se ci riesco mi raddoppiano subito, ormai sono abituato".

Un aspetto sul quale sembra non essersi del tutto abituato è il metro arbitrale dal momento che lo abbiamo visto spesso non essere d’accordo con alcune decisioni. Il problema dei falli è stato quello che lo ha limitato proprio in gara 2, dove è stato costretto a stare diversi minuti in panchina e dover fare poi grande attenzione nel difendere. "Siamo nel finale di stagione e si giocano partite importanti – prosegue Copeland – gli arbitri possono sbagliare come sbagliamo noi giocatori, alcune volte sono loro che hanno fatto alcune chiamate che lasciano interdetti ma alcune volte è anche vero che sbaglio io a difendere. Devo cercare di migliorare il più possibile".

La Giorgio Tesi Group domani sera a Torino (ore 20.45) si giocherà il primo dei tre match point a disposizione per la promozione con gli avversari costretti per forza a vincere per provare ad allungare la serie. Diciamo che Torino si trova nella stessa situazione in cui si è trovata Pistoia contro Cantù e per questo c’è da fare grande attenzione. "E’ proprio ciò che il coach ci ha detto – afferma la guardia biancorossa – eravamo nella stessa situazione contro Cantù e adesso andiamo a Torino nel loro palazzetto in un ambiente infuocato e dobbiamo giocare bene e in modo intelligente per cercare di chiudere la serie lì". Attenzione e massima concentrazione e provare a limare qualche errore che potrebbe finire per fare la differenza come avere una migliore percentuali ai tiri liberi. "Dobbiamo migliorare nei tiri liberi è vero – conclude – ma non solo perché a volte anche sotto canestro sbagliamo tiri in appoggio molto facili e poi dobbiamo prendere qualche rimbalzo in più in attacco, sono tutti aspetti che possono fare la differenza".

Maurizio Innocenti