Pistoia ritorna in Serie A, 10 anni dopo la finale con Brescia

Il 22 giugno del 2013 Pistoia ritrova la serie A. Esattamente dieci anni fa. Culmine la finale con Brescia e quella gara 5 che rimarrà impressa nella mente di ogni tifoso. "Sono ricordi bellissimi – dice Guido Meini, tra i protagonisti di allora – tra i più belli di una carriera perché una promozione non capita tutti i giorni e sono quelli che ti porti dietro quando decidi di smettere". Il Pistoia Basket con un gruppo straordinario fece un cavalcata incredibile e, come quest’anno, la forza e la compattezza della squadra fecero la differenza. "Ci sono molte similitudini tra la nostra squadra e quella di quest’anno – prosegue – due gruppi di uomini prima ancora che di giocatori, coesi e solidi e devo dire che quello di quest’anno è un gruppo vero ampiamente sopra la media perché i ragazzi hanno dimostrato una unità e una resilienza fuori dal comune". Una promozione, quella di quest’anno, decisamente più inaspettata rispetto a quella di dieci anni fa quando la squadra partì con l’obiettivo di provarci in modo deciso. "E’ vero – afferma Meini – questa è stata inaspettata e chi oggi dice che se lo aspettava dice una bugia. Il gruppo aveva tutto per poter fare bene, per disputare una buona stagione ma pensare di vincere il campionato era difficile visto le concorrenti. Diciamo che i ragazzi hanno sorpreso prima sé stessi e poi la società. Noi, invece, eravamo stati costruiti per stare al vertice dopo la finale perso l’anno prima, l’obiettivo era provarci e riuscire a vincere". Pistoia di nuovo in serie A fa un effetto particolare e le emozioni sono veramente tante, una vittoria per la squadra e per la città. "Sono contento – dice Meini – il pubblico di Pistoia merita la serie A e personalmente mi sento partecipe sia per il legame che ho con Pistoia e sia perché ci sono giocatori come Sacca, Della, Magro e Benetti che hanno condiviso con me una parte di carriera. Auguro a Pistoia di trovare quella stabilità che serve per rimanere a certi livelli".

Maurizio Innocenti