Pistoia prende un’imbarcata a Treviglio Ai playoff c’è Piacenza: "evitata" la Effe

TREVIGLIO

104

PISTOIA

65

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Giuri 11, Cerella, Marini 17, Lombardi 8, Marcius 20, Vitali 8, Sacchetti 5, Bruttini 4, Clark 17, Maspero 9, Corona 3, Resmini 2. All. Finelli.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 17, Copeland 13, Benetti 3, Wheatle 9, Magro 4, Della Rosa 14, Del Chiaro 2, Allinei 3, Metsla, Pollone n.e. All. Brienza.

Parziali: 40-18; 61-40; 81-51. Arbitri: Gagliardi, Puccini, Coraggio. Note: tiri da due Treviglio 2341, Pistoia 1131. Tiri da tre Treviglio 1429, Pistoia 1025. Tiri liberi Treviglio 1622, Pistoia 1321.

Una batosta quella subita da Pistoia contro Treviglio, forse anche fin troppo perché i biancorossi senza Varnado e Pollone hanno dimostrato di non poter sopperire ad assenze pesanti e hanno mostrato tutte le loro fragilità. Ma non tutto il male viene per nuocere, visto che la sconfitta (unita al successo di Cento) fa scivolare la Giorgio Tesi Group al sesto posto del girone giallo e questo significa affrontare l’Assigeco Piacenza al primo turno dei playoff, "evitando" la Fortitudo. Gara-uno sabato e gara-due il lunedì seguente entrambe al PalaCarrara: gara-tre il giovedì a Piacenza.

Un primo tempo da incubo per la Gtg, che subisce una lezione dura, pesante da Treviglio. I biancorossi si presentano senza Varnado e Pollone e le due assenze si fanno sentire visto che Pistoia è decisamente in balia degli avversari. La difesa non è la stessa di sempre, anzi, non è nemmeno lontana parente. Moscia, senza anima, senza aggressività capitola sotto i colpi degli avversari che martellano duro da tutte le parti del campo: 40 punti subiti nel primo quarto fotografano in maniera perfetta la prova di Pistoia che di contro ne segna solo 18. Già perché a non funzionare non è sola la difesa ma anche l’attacco dove Pistoia fa una grande fatica per rimanere in vita. Treviglio fa il bello e il cattivo tempo mentre la Giorgio Tesi è alle corde e non riesce ad uscire dall’angolo. A 3 minuti dalla fine del secondo quarto i biancorossi sono sotto di 31 punti (60-29) poi con una botta di orgoglio complice anche un rilassamento di Treviglio, piazzano un parziale di 1-11 chiudendo sotto di 21 punti (61-40).

Un rilassamento, appunto, giusto il tempo per tirare il fiato e poi Treviglio riprende il cammino: più 31 dopo 6’ tanto per mettere le cose in chiaro se mai ce ne fosse stato bisogno. E Pistoia? Pistoia non c’è. Non c’è mentalmente, fisicamente, tecnicamente. Diventa duro giocare se non impossibile perché quando non sei in partita c’è poco da fare. Treviglio capisce il momento degli avversari e non spinge, si limita a fare il minimo indispensabile che però è più che sufficiente per affossare Pistoia che scivola sempre più giù fino al - 39 finale.

Maurizio Innocenti