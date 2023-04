Pistoia Nord, S. Niccolò e Casini È una vera bagarre playoff

Il primo posto del girone F è ormai matematicamente del Prato Social Club, che sarà di scena nella tana del Cintolese. La corsa per i playoff è tuttavia aperta e la Piana può potenzialmente calare un tris, nel penultimo turno della Seconda Categoria 202223 che inizierà domani alle 15.30. Iniziando dal Pistoia Nord, che vuole mantenere la seconda piazza e che per riuscirci dovrà battere La Querce a domicilio. Anche perché diversamente il San Niccolò potrebbe mettere la freccia, a patto di uscire vittorioso dal confronto esterno con il Montalbano Cecina. Occhio però anche al "terzo incomodo", ovvero l’Atletico Casini Spedalino che non ha ancora abbandonato il sogno-promozione (via spareggi). Per mantenerlo vivo, dovrà però prevalere fra le mura amiche contro una Montagna Pistoiese alla quale basta un solo punto per avere la certezza matematica di salvarsi. In zona playout invece, di deciso non c’è (quasi) niente: il Montale Pol.90 Antares attende un tranquillo Mezzana, mentre lo scontro diretto Chiesina Uzzanese – Olimpia Quarrata può essere decisivo.

G.F.