Pistoia non vuole mai perdere: Rimini ko

RIMINI

74

PISTOIA

77

RIVIERA BANCA RIMINI: Tassinari 5, Johnson 21, Masciadri 9, Bedetti 3, Ogbeide 21, Landi 4, D’Almeida 4, Anumba 2, Meluzzi 3, Scarponi 2, Morandotti n.e. Sirri n.e. All. Ferrari.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 7, Copeland 33, Allinei 11, Wheatle 11, Magro 5, Della Rosa 5, Benetti 5, Pollone, Varnado n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

Parziali: 26-17; 54-46; 67-69. Arbitri: Ursi, Tirozzi, Cassina. Note: tiri da due Rimini 1432, Pistoia 1325. Tiri da tre Rimini 921, Pistoia 1033. Tiri liberi Rimini 1926, Pistoia 2124. Espulsi: Sambugaro e Brienza.

Una Pistoia a due facce quella vista contro Rimini. Disattenta, approssimativa e poco concentrata nel primo tempo, almeno all’inizio; lucida, presente e aggressiva nel terzo e quarto periodo. Un approccio soft ci poteva stare: non va bene, ma è umano non essere a mille quando non c’è posta in palio, senza contare che i biancorossi erano orfani di Varnado e con Pollone a mezzo servizio. Straordinaria invece la rimonta nella ripresa, guidata da Copeland versione extraterrestre. Rimini si deve arrendere, Pistoia prende due punti ma resta terza. Così la fase a orologio inizierà col botto: domenica al PalaCarrara arriva Cantù.

Il primo tempo di Pistoia è decisamente brutto: giusto per farsi un’idea, 54 i punti subiti da Pistoia. Un primo tempo dove succede un po’ di tutto, espulso il diesse biancorosso Marco Sambugaro dopo un tecnico fischiato a Nicola Brienza e squadra decisamente nervosa. Pistoia gioca male, non difende, attacca senza lucidità e commette errori in serie. Rimini, ovviamente, ha più motivazioni, sa che deve vincere e gioca al massimo, ma a dire il vero non è che faccia paura più di tanto. Se proprio vogliamo dirla tutta, Rimini non approfitta della scarsa vena della Gtg, visto che alla fine le due squadre vanno negli spogliatoi con i padroni di casa sopra di 8 punti (54-46).

Nel terzo periodo Pistoia decide finalmente di entrare in partita e lo fa alla sua maniera: difesa ermetica e conseguente attacco che gira. Tredici i punti concessi agli avversari nel terzo quarto e un Copeland sontuoso che si scatena cambiando il volto della partita. L’americano di Pistoia sale in cattedra ed in un amen rivolta come un calzino il match consegnandolo nelle mani della Giorgio Tesi. Le sue triple (4) affossano Rimini e regalano a Pistoia il vantaggio (58-60). Partita ribaltata con i biancorossi che adesso sono tutta un’altra squadra, o meglio, sono la squadra che solitamente siamo abituati a vedere. L’unico aspetto che non cambia è il rapporto tra il tecnico Brienza e gli arbitri che continua ad essere piuttosto teso tanto che il coach biancorosso si prende il secondo tecnico e quindi è costretto a lasciare il campo. Nell’ultimo periodo la Giorgio Tesi tiene bene botta al tentativo di ritorno di Rimini che ci prova, ma quando Pistoia difende da par suo è difficile se non impossibile trovare varchi. Si va punto a punto fino ai secondi finali in cui i biancorossi conservano maggiore lucidità riuscendo a portare a casa la partita, chiudendo la regular season con il sorriso.

Maurizio Innocenti