"Pistoia, non sono concessi errori" Magro inquadra la serie con Cantù

Seconda semifinale play off consecutiva per la Giorgio Tesi Group, a testimonianza del grande lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla squadra. I biancorossi sono approdati al secondo turno dopo aver superato Piacenza al termine di una serie più complicata di quanto il 3-1 finale lasci pensare. "Non è mai facile quando giochi contro una squadra che non ha niente da perdere – dice Daniele Magro –. Abbiamo sfruttato il fattore campo andando sul 2-0, in gara 3 non abbiamo giocato benissimo, io per primo, e questo ci ha fatto capire che per portare a casa la serie avremmo dovuto commettere meno errori contro una squadra che viveva di fiammate d’entusiasmo". In effetti Pistoia controPiacenza è stata deficitaria al rimbalzo ed ha perso troppi palloni. "Palle perse e rimbalzi sono possessi che è sempre meglio avere a favore – prosegue Magro – e Piacenza da questo punto di vista ci ha messo in difficoltà mettendo tanta pressione sul portatore di palla e anche sotto canestro pur non avendo lunghi di ruolo". Errori che la Gtg non potrà mettersi di compiere contro Cantù che è una squadra che non ha certo bisogno di regali.

"Con Cantù non è ammesso nessun tipo di errore – afferma il lungo biancorosso –. Dobbiamo stare sempre in partita perché è impensabile poter prendere un vantaggio di 20 punti e portare a casa la gara sarà fondamentale essere sempre sul pezzo e nei minuti finali provare a prenderci la partita. Parliamo di una squadra che così com’è adesso può giocare una serie A1 tranquilla". E come se non bastasse ha aggiunto anche David Logan. "Logan è un giocatore di tutto rispetto – dice Magro – da ammirare per la carriera che ha fatto e per ciò che continua a fare ma oltre a lui ci sono tanti altri ottimi giocatori che fanno di Cantù una squadra di alto livello". I biancorossi giocheranno le prime due partite fuori casa (sabato e lunedì, entrambe alle 20.30) e già questo rappresenta un altro scoglio bello grosso da superare anche se nella fase ad orologio Pistoia è andata a sbancare il palazzetto di Cantù dopo una super partita.

Certo le cose sono cambiate, Cantù ha appunto inserito Logan nel roster, il momento è diverso, qui si parla di play off dove in palio c’è la promozione, però si può comunque prendere come segnale positivo. I biancorossi hanno le carte in regola di essere competitivi e di tentare l’impresa di strappare una partita in casa di Cantù, certo ci vorrà la migliore Giorgio Tesi e una partita praticamente perfetta ma nello sport non c’è niente di impossibile. "Quando abbiamo vinto a Cantù – conclude Magro – è stata una bella soddisfazione perché arrivavano da alcune sconfitte ed avevamo bisogno di tornare a vincere. L’effetto sorpresa, se mai ci sia stato l’altra volta, non possiamo più sfruttarlo perché ai play off non si sottovaluta nessuno per cui per provare a vincere dovremo giocare senza errori sia in difesa che in attacco".

Maurizio Innocenti