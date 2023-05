Pistoia in emergenza sul campo di Treviglio

Ultima sfida del girone giallo per i biancorossi che oggi saranno impegnati sul campo di Treviglio (ore 18). Una partita già di per sé difficile visto la forza degli avversari che per Pistoia sarà ancora più in salita dal momento che dovrà fare a meno di Jordon Varnado e Matteo Pollone.

"Per quanto riguarda Matteo – dice Nicola Brienza – siamo nelle mani dei nostri medici ma sicuramente starà fermo fino alla prossima settimana, mentre Jordon non si è allenato per tutta la settimana e oggi non sarà con il gruppo, ma contiamo di averlo per la prima partita dei play off". L’obiettivo rimane quello di fare un passo in avanti contro un avversario decisamente di livello: certo in queste condizioni non è facile. "Non è facile ma dobbiamo provarci sia sotto l’aspetto difensivo che offensivo – prosegue il tecnico biancorosso – Nella gara d’andata in difesa Vitali, Giuri ci hanno fatto male, siamo stati bravi su Marini meno su Clark, in attacco Cerella fece una gara straordinaria su Copeland mettendolo fuori gioco. Oggi, visto anche le due assenze, dovremo per forza trovare altre soluzioni e ognuno dovrà fare qualcosa di più".

Sicuramente a Pistoia non mancano le motivazioni per voler provare a portare via i due punti dal parquet di Treviglio e si tratta di motivazioni importanti. "Ad oggi siamo ancora in ballo per poter fare un passo in avanti in classifica – dice Brienza – anche se non dipende solo da noi (servono una vittoria biancorossa e una larga sconfitta di Cremona, ndr), siamo stati fino ad ora la seconda migliore difesa del girone giallo e confermare questi numeri contro una squadra come Treviglio rappresenta un grosso stimolo, infine giocare una partita così importante è un buon viatico per i play off. Diciamo che c’è tutto per assistere ad una bella gara da giocare fino alla fine". Brienza ha fatto riferimento ai play off con Pistoia che al momento si troverebbe ad affrontare la Fortitudo Bologna avversario già di per sé decisamente difficile che si sta rinforzando chiudendo la trattativa con Adrian Banks, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, illegale per questa serie A2. "Come già ho avuto modo di dire – concude Brienza – è vero che il regolamento lo consente, ma allargando il discorso uno lavora dieci mesi con mille vincoli poi a tre giorni dall’inizio dei play off si consente alle squadre di poter cambiare anche in maniera sostanziale. Non voglio dire che questo vanifichi il lavoro fatto anche perché le partite vanno sempre giocate: il regolamento è questo per cui non possiamo farci niente, dobbiamo solo lavorare al meglio e farci trovare pronti".

Maurizio Innocenti