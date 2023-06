Pistoia ha fatto la storia

Sarebbe ingeneroso ridurre un lungo percorso fatto di sudore, fatica e duro lavoro a una sola, magica, serata, quella di sabato, che ha segnato il ritorno del Pistoia Basket 2000 in serie A1 tre anni dopo il tanto doloroso quanto saggio passo indietro causa pandemia. Proviamo allora a condensarlo in venti giorni, quelli intercorsi tra il 29 maggio e il 17 giugno. Nella prima data Pistoia perde nettamente gara-2 della semifinale playoff a Cantù, va sotto 2-0 nella serie con gli storici rivali e si trova a un passo dall’eliminazione. Nella seconda, la Giorgio Tesi Group batte con autorevolezza Torino al Pala Gianni Asti in gara-4 della finale, conquistando la promozione. In questo lasso di tempo si può ritrovare tutta l’essenza dello spirito biancorosso e di una squadra unica, che quando quasi tutti la davano per spacciata si dimostra capace di annullare due match-point agli avversari (anche grazie alla spinta di un finalmente ritrovato PalaCarrara) per poi presentarsi alla "bella", sul campo neutro di Casale Monferrato, a sfoderare una prestazione che resterà negli annali. Il vero "turning point" di questi playoff sta indubbiamente lì, non per caso giorno del compleanno di "Robertone" Maltinti, in quella rimonta clamorosa, in quei primi pianti e occhi lucidi che caratterizzarono la successiva festa con i tanti tifosi giunti in Piemonte in un giorno feriale spinti da incrollabile fiducia e amore.

Da Casale a Torino, sia geograficamente che idealmente, è un soffio. Non che sia stato facile, ovviamente, tutt’altro. Ma ormai la cavalcata della Gtg – che nessuno, fino ad allora, aveva visto arrivare – era lanciata in campo aperto: impossibile fermarla, sia sul terreno amico che oltre le linee nemiche. Schiacciante la dimostrazione di forza di gara-4, che ha dato il là alle celebrazioni per aver tagliato un traguardo straordinario, inimmaginabile. E allora via alla festa sul parquet, fatta di abbracci e lacrime, con in testa coach Nicola Brienza, il direttore sportivo Marco Sambugaro, il presidente Massimo Capecchi. Con il capitano Gianluca Della Rosa che si getta nel settore ospiti per abbracciare i trecento cuori biancorossi che si sono resi protagonisti dell’ennesima trasferta. Con l’altra colonna Lorenzo Saccaggi, già protagonista nella promozione di 10 anni fa, a tagliare la retina e alzarla al cielo come quella agognata coppa, che poco dopo, è stata sollevata da tutti i protagonisti in un vero e proprio tripudio.

E’ stata una lunga notte, tra Torino e Pistoia. Sotto la Mole la squadra biancorossa e i vari esponenti del club a festeggiare in maniera irrefrenabile mangiando, brindando e cantando alle Officine Ferroviarie. Nella città di Cino il centro storico è stato invaso da una vera e propria onda biancorossa: da piazza della Resistenza a piazza San Francesco, passando da piazza del Duomo e dalla Sala, un entusiasmo travolgente e incontrollato si è protratto incurante dello scorrere delle ore. Del resto c’erano degli eroi da attendere, al ritorno al PalaCarrara: ore 6, ecco il pullman della squadra, di poco preceduto da quelli dei tifosi. Il sole, già sorto, scalda l’ennesimo, meritato, bagno di folla. Tutto vero: Pistoia è di nuovo in serie A.

Alessandro Benigni