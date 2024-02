"Pistoia fa la storia: prima volta alle Final Eight di Coppa Italia"

Il 19 febbraio 2016 è un giorno entrato a far parte della storia del basket pistoiese. Per la prima volta Pistoia si aggiudica il pass per le Final Eight di Coppa Italia e lo fa alla grande, arrivando quarta alla fine del girone d’andata dopo aver dominato la classifica per diverse domeniche. È la Pistoia guidata da ’El Diablo’ Vincenzo Esposito tanto talentuoso in campo quanto in panchina. La squadra vola, fa sognare e arrabbiare gli avversari, esattamente come faceva Esposito quando giocava. Allenatore e giocatori sono un tutt’uno, il pubblico lo capisce e li segue. Una sorta di amore viscerale, da non poterne fare a meno. Pistoia, targata Giorgio Tesi Group, compie l’impresa di arrivare alle finali di Coppa Italia. Si gioca alle 12 a Milano contro Trento, un orario scomodo per tutti ma in città c’è grande fermento e in un modo o nell’altro tutti si organizzano per assistere alla partita. In quel 19 febbraio agli studenti venne concesso di uscire prima da scuola per vedere la partita. Un fatto irripetibile. Pistoia si presenta all’appuntamento con la storia nella sua peggiore condizione fisica. Filloy e Moore sono out, vanno in panchina per onore di firma, ed Esposito si trova senza le sue menti pensanti, senza regia. La squadra nonostante tutto riesce a tenere e giocare, cedendo nella ripresa. Ripensando a quella squadra rimane il rammarico e la convinzione che al completo sarebbe stata tutta un’altra storia. Maurizio Innocenti