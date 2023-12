Pistoia... Estra-ordinaria. Figlia di un lungo lavoro

L’Estra Pistoia vola: dopo una partenza con quattro sconfitte di fila i biancorossi hanno inanellato sei vittorie nelle ultime sette partite alla faccia dei santoni della palla a spicchi. E tutti lì esterrefatti a scervellarsi nel cercare i motivi di questo improvviso successo che tanto improvviso non è. Già perché non c’è da scomodare la dea bendata, che certamente non ha occhi benevoli nei confronti di Pistoia, anzi, diciamo pure che fino ad oggi da questa parte non ci guarda proprio. E neppure si può parlare di entusiasmo da neo promossa. Le cose stanno diversamente, Pistoia sta raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato tre anni fa che ha portato la società e la squadra ad iniziare un percorso che prosegue tutt’oggi. Un percorso lungo il quale c’è stata una vittoria della Supercoppa e una promozione nella massima serie frutto di scelte oculate e soprattutto azzeccate. Il successo di Pistoia è, dunque, frutto del grande lavoro della società e del diesse Marco Sambugaro, che ha avuto idee chiare nella scelta dei giocatori, trovando sempre il tassello giusto.

Aver puntato sul mantenere l’ossatura della squadra in tutti questi anni ha portato ad avere un gruppo di italiani solido e di sicuro affidamento dentro e fuori dal campo. Il capitano Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi, Carl Wheatle e Anglo Del Chiaro hanno aiutato i nuovi ad inserirsi, soprattutto gli americani, gli hanno fatto capire e vivere lo spirito di Pistoia, il senso di appartenenza con la città, il legame con il pubblico. E poi c’è lui, Nicola Brienza che mette in mostra un sistema di gioco che impressiona ogni volta, un allenatore che sa tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore e che sa creare una fisionomia di squadra precisa ma al tempo stesso capace di mutare in base alle circostanze. Pistoia sta giocando senza Jordon Varnado e Ryan Hawkins, ha Gerry Blakes appena arrivato eppure si presenta a Tortona, vince e lo fa con una prova superba. E se ancora non fosse sufficiente per capire da dove arriva il successo di Pistoia, basta dare un’occhiata ai numeri. Moore è il miglior realizzatore del campionato con 19.1 punti di media e terzo per gli assist con 5,6, Willis è terzo con 18.5 di media, Ogbeide è il terzo miglior rimbalzista del campionato con 8.4 di media, il migliore nei rimbalzi offensivi con 3 di media e quinto nella percentuale del tiro da due punti con il 62,7 per cento. Pistoia contro Tortona ha realizzato anche la miglior prestazione in quest’annata al tiro, record stagionale anche le 14 triple e i 23 tiri da due realizzati, oltre al 122 di valutazione finale. Payton Willis, che con 36 punti realizza la miglior prestazione per un singolo giocatore in questa stagione. A livello di triple segnate in questo campionato nessuno ha fatto meglio di Willis che si porta in testa alla speciale graduatoria. Ecco perché non c’è da stupirsi.

Maurizio Innocenti