Pistoia e Del Chiaro attendono Treviglio

"La squadra sta bene è stata una bella settimana di allenamenti in cui i ragazzi hanno messo la giusta attenzione e intensità". Un concetto che coach Nicola Brienza ripete come un mantra quasi a voler invitare ad andare oltre le parole, a scavare nel profondo alla ricerca di quello che è il vero significato. Scoprirlo alla fine non è poi così difficile: la squadra non ha preso bene le due sconfitte contro Cantù e Cremona, ha tanta rabbia in corpo ed ha reagito nel modo giusto ovvero alzando la concentrazione. La fiducia è rimasta la stessa perché non sono certo due risultati negativi che possono intaccare quanto fatto fino ad ora. "Esatto – dice Brienza – non sono questi risultati che ci tolgono il lavoro di un anno. Siamo qui ad agosto e abbiamo costruito un nostro percorso, siamo arrabbiati perché non ci piace perdere. Ho visto i ragazzi infuriati e si sono presentati in campo dopo la sosta di Pasqua con una grande voglia di migliorarsi e di fare un passo in avanti". Questa squadra non poteva che avere questo tipo di reazione ed è sicuramente un buon viatico per la sfida di oggi contro Treviglio (PalaCarrara ore 18) anche perché ci vorrà, oltre ad una grande attenzione dal punto di vista tattico, qualcosa in più per provare a battere Treviglio.

Intanto un’arma in più Pistoia ce l’avrà visto che Angelo Del Chiaro sarà della partita. "Del Chiaro giocherà – prosegue Brienza – non sappiamo quanto potrà stare in campo, ma sicuramente sarà della partita. Treviglio ha battuto sia Cremona che Cantù e abbiamo visto quale sia il livello di queste due squadre e questo ci fa capire anche quale sia quello di Treviglio. E’ una squadra che gioca molto bene, ha elementi di grande esperienza che hanno un vissuto importante e penso che sarà una bella partita da giocare e da vedere. Per quanto ci riguarda, come ho detto, la settimana mi ha dato un certo ottimismo e siamo pronti a fare un ulteriore passo in avanti per colmare il divario che ci separa da certe squadre". Un divario che è più di natura tecnica o mentale oppure entrambe le cose? "Direi entrambe le cose – afferma il tecnico biancorosso – Per fare un passo in avanti dobbiamo alzare il livello tecnico perché abbiamo visto che contro certi avversari non è giocare come abbiamo fatto fino ad ora, dobbiamo riconoscere le difficoltà e imparare a trovare le soluzioni. Sotto l’aspetto mentale – conclude Brienza – nel girone rosso eravamo la squadra più giovane e questo se da una parte ci ha dato maggiore freschezza e fisicità, dall’altro abbiamo pagato in termini di esperienza che dobbiamo ancora costruire".

Maurizio Innocenti