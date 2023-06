Pistoia è a un passo dal paradiso Bolgia al PalaCarrara, Torino ko

PISTOIA

69

TORINO

62

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Wheatle 11, Copeland 14, Pollone 7, Varnado 17, Magro 6, Della Rosa 3, Saccaggi 5, Benetti 2, Del Chiaro 4, Allinei n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

REALE MUTUA TORINO: Mayfield 13, Pepe 11, Vencto 3, Jackson 8, Guariglia 13, Zanotti 5, Poser 9, Schina, Taflaj, Ruà n.e. Beltramino n.e. All. Ciani.

Parziali: 11-16; 29-29; 53-46. Arbitri: Dori, Lucotti, Pazzaglia. Note: tiri da due Pistoia 1130, Torino 2046. Tiri da tre Pistoia 1029, Torino 315. Tiri liberi Pistoia 1723, Torino 1318.

"One more". Pistoia vince anche gara-2 con Torino e adesso ha tre match point per chiudere la serie e volare in serie A1. I biancorossi hanno vinto una partita difficile perché è stata una gara ruvida, spigolosa, con tanti contatti e complicata da decifrare. Diciamo che è stato tutto nella norma perché quando giochi una gara-2 di finale play off non vai certo di fioretto e non fai tanti complimenti. E infatti la Gtg l’ha vinta con la difesa, tenendo per la seconda volta gli avversari intorno quota 60. Giovedì sera a Torino sarà fondamentale provare a farlo di nuovo.

Pronti via ed è subito una lotta senza quartiere. Torino parte con i giri alti cercando più il gioco sotto che non il tiro dalla lunga distanza come invece aveva fatto in gara 1 e in difesa gioca duro senza fare tanti complimenti. Pistoia tiene botta, pur faticando, ma non riesce ad andare sui suoi ritmi. In difesa i biancorossi concedono qualcosa di troppo e in attacco la palla si muove troppo lentamente. Il risultato è una partita fisica, rognosa, una tipica gara di finale play off dove Torino fa di tutto per evitare di andare a gara 3 sotto di 2-0 e dove, invece, Pistoia vuole sfruttare al massimo il fattore campo per prendersi un margine di vantaggio nella serie.

Al rientro dagli spogliatoi la chiacchierata di Brienza sortisce il suo effetto e Pistoia inizia a giocare come sa. Difesa che chiude sotto e lascia poco spazio dal perimetro, attacco decisamente più fluido consentono ai biancorossi di cambiare l’inerzia della partita. La Giorgio Tesi dà la sensazione di essere più dentro al match rispetto a Torino che fatica a trovare delle soluzioni sia in difesa che in attacco ma nonostante tutto non molla e rimane comunque aggrappata alla partita. La partita è però nelle mani di Pistoia che è più concreta, lucida, che ha chiaro il piano partita e lo porta avanti con convinzione e riesce a mantenere un margine di vantaggio che Torino, pur provandoci, non riesce a ricucire. Prima Copeland con un tripla porta Pistoia a più 6 (61-55), e poi nei secondi finali un altro tiro dalla lunga distanza di Wheatle scrive la parola fine alla partita nella bolgia del PalaCarrara sold-out.

Maurizio Innocenti