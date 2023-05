Pistoia corsara a Piacenza, è semifinale! Ora sapore di derby con la sfida a Cantù

PIACENZA

81

PISTOIA

93

ASSIGECO PIACENZA: Sabatini 12, Miaschi 33, McGusty 7, Gajic 5, Pascolo 12, Querci 6, Cesana 6, Soviero, Gherardini ne Joksimovic ne Franceschi ne Galmarini ne. All. Salieri

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 9, Copeland 32, Wheatle 4, Varnado 21, Magro 13, Della Rosa, Benetti 9, Pollone 2, Del Chiaro 3, Allinei n.e. All. Brienza.

Parziali: 23-25; 45-44; 64-69. Arbitri: Lucotti, Foti, Cassina Note: tiri da due Piacenza 1428, Pistoia 2133. Tiri da tre Piacenza 1432, Pistoia 1232. Rimbalzi Piacenza 22, Pistoia 45.

Pistoia non si lascia sfuggire di mano la seconda possibilità di chiudere la serie e con una partita di grande intelligenza tattica e, giocando decisamente meglio di Piacenza, vince gara quattro e vola in semifinale. Dove incontrerà i rivali di Cantù, a loro volta vittoriosi 3-1 nella serie con Nardò: gara-1 in programma sabato sera in terra lombarda. Quanto alla partita, nel primo tempo non c’è bisogno di scomodare tanti tatticismi o essere dei fini intenditori di pallacanestro: in campo c’è una squadra che gioca a basket, Pistoia, e un’altra, Piacenza, che si regge sulla vena dei singoli. La Giorgio Tesi Group gioca, ragiona, trova soluzioni, ha idee; l’Assigeco no, prende palla e tira. Ma lo fa bene: 916 da tre punti nei primi due quarti.

Niente da dire visto che la tattica dà i suoi frutti, anche perché difficile da contrastare soprattutto quando i canestri arrivano da tiri senza ritmo, senza una costruzione e spesso da lontanissimo. Di contro Pistoia fa quasi bene, quasi perché 12 palle perse in due quarti sono tantissime, regali che i biancorossi non possono e non devono concedere, per il resto sotto i tabelloni domina incontrastata e difende, per quello che è possibile. Il terzo quarto scivola via sulla falsariga dei primi due con Pistoia che gioca e Piacenza che si regge su Sabatini, Pascolo e Miaschi quest’ultimo decisamente tarantolato. L’inerzia della partita, nonostante tutto, è nelle mani di Pistoia, che comunque deve faticare a mantenersi sopra. I biancorossi chiudono in vantaggio la terza frazione (64-67) e si avviano all’ultimo periodo con la consapevolezza di chi sa che sta giocando meglio ma con il timore che visto la vena dalla lunga distanza degli avversari non può sentirsi al sicuro. E così è infatti: la Gtg ci mette quasi metà ultimo quarto a spezzare la resistenza di Piacenza quando riesce a prendere 10 lunghezze di vantaggio (71-81) e da lì in avanti non si lascia più sfuggire l’occasione di portare a casa la partita anche se Piacenza, sempre con Miaschi e sempre da tre punti, prova a mettere paura ai biancorossi. Pistoia reagisce alla grande piazzando un paio di colpi mortiferi che chiudono definitivamente i conti e la serie.

Maurizio Innocenti