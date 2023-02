Pistoia battuta di misura All’orizzonte c’è Gubbio

Ripartire dalla "sconfitta" onorevole di Sesto Fiorentino, ben consapevoli che anche stavolta bisognerà affrontare una squadra di grande valore. Questo il punto sul Rugby Pistoia, alle prese con la fase interregionale della Serie C 202223. Gli uomini di coach Vannini sono reduci da una battuta d’arresto di misura contro la seconda squadra dei Cavalieri Union, alla luce del 16-14 a favore dei "tuttineri". Per il capitano Mattia Evangelisti si è trattato di un deja-vù, visto che fino allo scorso anno giocava con i "veri" Cavalieri in Serie A. Gli Orsi non hanno demeritato, contro una delle compagini più competitive del girone 1. Ed è da lì che dovranno ripartire, visto che domenica prossima (ore 14.30) ospiteranno un Gubbio determinato a far punti per poter sognare la B.

Giovanni Fiorentino