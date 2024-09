Estra Pistoia, partenza con vittoria in casa: domata Napoli, primi due punti

Pistoia, 29 settembre 2024 – Pistoia vince all’esordio in casa nel campionato di Serie A 2024/2025. La strada è lunghissima in un torneo che sarà molto difficile, ma partire così è il modo migliore per dare energia a tutta la piazza.

Dante Calabria, all’esordio come coach sulla panchina toscana, coglie due punti già molto importanti per mettere le basi di una buona annata e replicare ciò che di molto buono la squadra ha fatto lo scorso anno.

Pistoia ha mostrato autorità, domando in buona parte il match e mantenendo a distanza i partenopei. Avvio bruciante per Pistoia che mette il 6-0 in pochissimo e poi conduce. All’intervallo la squadra di Calabria è +10 (46-36).

Nel terzo quarto sale il ritmo di Napoli che piazza un parziale di 2-11 ritrovandosi sotto di soli 4 punti (58-54). E’ qui che l’Estra mostra il suo volto migliore. Con Napoli che torna sotto nell’ultimo quarto 82-79. Il break di 5-0 dei toscani è importantissimo e Napoli non riesce a colmare il divario.

Il tabellino

Estra Pistoia-Napoli Basket 88-82

Estra Pistoia: Benetti, Della Rosa 9, Anumba, Childs 11, Paschall, Rowan 17, Forrest 19, Boglio, Cemmi, Saccaggi, Silins 22, Brajkovic 10. All. Calabria

Napoli Basket: Treier 10, Pangos 7, Woldetensae 3, Manning jr. 13, Williams 10, Copeland 13, De Nicolao 2, Dreznjak 10, Totè 14, Hall, Mabor ne, Acunzo ne. All Milicic.