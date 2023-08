Pistoia Basket Si riparte Inizia la corsa verso la A

Le vacanze stanno per arrivare davvero al termine per quanto concerne staff tecnico, medico e roster di Estra Pistoia Basket 2000 che si preparerà per affrontare il ritorno in Serie A con il debutto in programma il prossimo 4 ottobre a Masnago contro Openjobmetis Varese. Giovedì 10 agosto inizieranno la fase di preparazione atletica e tecnica i ragazzi più giovani che, durante la prossima stagione, saranno parte attiva della prima squadra e punti di riferimento dell’under 19. In palestra, pertanto, ci saranno volti già noti come Tormi Metsla, Leonardo Cemmi e Mattia Farinon ai quali si aggiungeranno Federico Stoch (classe 2006), il centro Mamadou Dembelè (classe 2005) con l’aggiunta della guardia Konstantin Karapetrovic (classe 2004) che sarà aggregato agli allenamenti. Subito dopo Ferragosto, invece, inizieranno ad arrivare tutti gli altri componenti della prima squadra che si sottoporranno ai consueti test medici ed atletici per poi entrare in palestra.

Per tutti i tifosi biancorossi e l’intera città, l’occasione utile per il consueto abbraccio collettivo di inizio stagione è per lunedì 21 agosto alle ore 18.15 al PalaCarrara (ingresso lato tribuna centrale). Più che un appuntamento si tratta di una sorta di rituale che ormai si tramanda da diversi anni. Il primo allenamento della squadra, infatti, è da sempre seguito da centinaia di tifosi che si danno appuntamento al PalaCarrara per far sentire il primo abbraccio della città alla squadra. È anche un modo per vedere dal vivo i nuovi arrivati e per salutare qualche vecchia conoscenza, oltre che per iniziare a riassaporare l’odore del parquet e sentire di nuovo la palla che rimbalza. Sono tanti i motivi che da tempo spingono il popolo biancorosso ad invadere festosamente il palazzetto per il giorno del primo allenamento e quest’anno il motivo sarà ben più forte visto che celebra anche il ritorno nella massima serie dopo tre anni di assenza. C’è da giurare, quindi, che questa volta l’abbraccio dei tifosi sarà decisamente più caloroso del solito.

Maurizio Innocenti