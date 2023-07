Pistoia Basket, Riconferme e nuove promesse per la prossima stagione

In tema di mercato il Pistoia Basket è partito dalla riconferme, quelle di Marco Sambugaro e Nicola Brienza in primis che rappresentano due sicurezze importantissime per poi iniziare con alcuni giocatori come il capitano Gianluca Della Rosa e Carl Wheatle, puntelli fondamentali per costruire le basi della futura squadra. L’idea è quella di confermare il più possibile il nucleo degli italiani e visto che Matteo Pollone e Gabriele Benetti hanno salutato e ringraziato Pistoia, c’è da scommettere che i prossimi che potrebbero essere vicini a firmare siano Lorenzo Saccaggi e Angelo Del Chiaro. Una volta sistemato il reparto italiani Sambugaro e Brienza si concentreranno sul gruppo degli americani e qui la scelta sarà molto più difficile e complessa perché tutto è legato alla disponibilità economica.