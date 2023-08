Pistoia basket pronti al via Attesa per il grande incontro

I primi volti nuovi ad essere arrivati e ad essersi sottoporsi alle visite mediche di rito sono stati Payton Willis e Derek Ogbeide: nelle prossime ore sono attesi Jordon Varnado e Charlie Moore che saranno presenti al primo allenamento della nuova Estra Pistoia fissato per venerdi (a porte chiuse) Hawkins, invece arriverà in città la prossima settimana. Per tutti i tifosi biancorossi e l’intera città, l’occasione utile per il consueto abbraccio collettivo di inizio stagione è per lunedì 21 agosto alle ore 18.15 al PalaCarrara (ingresso lato tribuna centrale). Più che un appuntamento si tratta di una sorta di rituale che ormai si tramanda da diversi anni.

Il primo allenamento della squadra, infatti, è da sempre seguito da centinaia di tifosi che si danno appuntamento al PalaCarrara per far sentire il primo abbraccio della città alla squadra. Sono tanti i motivi che da tempo spingono il popolo biancorosso ad invadere festosamente il palazzetto per il giorno del primo allenamento e quest’anno il motivo sarà ben più forte visto che sarà il primo allenamento di Pistoia che dopo tre anni torna nella massima serie, nel palcoscenico più importante della pallacanestro italiana a misurarsi contro le migliori.

Un altro appuntamento da non perdere assolutamente è quello del 26 agosto con il "Trofeo Matteo Bertolazzi" giunto alla sua terza edizione (alle 20.30 al PalaCarrara) un evento fortemente voluto da A.S. Pistoia Basket 2000 con l’associazione 7ForYou, nata per ricordare un ragazzo che ha dato tanto alla pallacanestro pistoiese e che, purtroppo, ci ha lasciato troppo presto. Il Trofeo andrà in scena in occasione della prima uscita in amichevole di Estra Pistoia contro l’Umana San Giobbe Chiusi, formazione che partecipa al campionato di A2. Il trofeo Bertolazzi sarà anche l’unica occasione di vedere la squadra dal vivo al PalaCarrara visto che le altre amichevoli Pistoia le disputerà lontano dal palazzetto.

Maurizio Innocenti