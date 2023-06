Pistoia Basket nel segno della continuità Confermati Brienza, Wheatle e Della Rosa

La notizia era nell’aria da tempo mancava solo l’ufficialità ma in questi casi prima di cantar vittoria è sempre meglio aspettare di avere messo nero su bianco. La firma è arrivata, peraltro in presa diretta: Marco Sambugaro e Nicola Brienza, quest’ultimo con un contratto di due anni, rimarranno in biancorosso. Ma non finisce qui, anzi. Il bello deve arrivare: il direttore sportivo ha infatti ufficializzato le riconferme di Gianluca Della Rosa e Carl Wheatle. Un contratto annuale per quelli che sono di fatto i primi due tasselli del roster pistoiese per la prossima serie A. Tasselli importanti: da una parte il capitano, playmaker cresciuto tantissimo nell’ultima stagione. Dall’altra la polivalente ala inglese, altro veterano dello spogliatoio (sarà la sua quinta stagione in biancorosso), chiamato a fare la differenza in quel piano di sopra solamente assaggiato nel 2019–20. Conferme che quanto pare non saranno le sole, visto che anche la terza "colonna" Lorenzo Saccaggi (che peraltro ha un contratto in essere fino al 2025) e il talentuoso Angelo Del Chiaro sembrano essere molto vicini alla firma.

"Tornando brevemente indietro, mi sento di dire due cose che finora non avevo espresso – ha detto Sambugaro – la prima è che sono molto contento dell’arrivo del direttore generale perché va a colmare un buco a livello dirigenziale che nei quattro anni è stato importante all’interno dell’organigramma societario. Volevo inoltre ringraziare alcune persone dietro le quinte che sono sempre state al mio fianco nella quotidianità: Serena Biondi, Renzo Cecchi, Andrea Tronconi e il mitico Paolino perché, seppur non scendano in campo, hanno portato davvero tanto al Pistoia Basket ed al conseguimento del risultato. Sono molto contento di proseguire il lavoro qui, non posso che ringraziare il club per la rinnovata fiducia e so che per fare bene il nostro lavoro esso stesso dipende dai risultati che vengono conseguiti: continuerò con serietà e professionalità, poi il campo è una variabile impazzita e quindi sarà quello il giudice supremo".

"Parto ringraziando sentitamente il club per la fiducia accordata ancora – ha affermato Brienza – un percorso di due anni molto intenso, con grandi soddisfazioni e condivisione totale di quello che volevamo fare. Il fatto che la società abbia deciso di farci lavorare, già dagli ultimi mesi, a stretto contatto quando si iniziava a parlare di futuro è stato per me motivo di soddisfazione e mi ha fatto sentire un tassello importante per il club e per ciò che si potrà costruire. E’ stato apprezzato il lavoro che abbiamo provato a fare, che è figlio dei risultati: il vincere aiuta a stare sereni e, al di là delle vittorie, c’è stato comunque il feeling su un percorso condiviso in tutto e per tutto. Adesso ce la siamo conquistata questa Serie A e faremo di tutto per difenderla alla grande".

Intanto la società è al lavoro per formalizzare l’iscrizione al campionato e formare il budget per la prossima stagione. "Stiamo procedendo con tutte le pratiche per il 7 luglio per l’iscrizione alla Serie A e devo dire che siamo a buon punto – ha ribadito il presidente Massimo Capecchi, presente insieme al vice Francesco Cioffi –. Tutto questo lavoro prende ancora più importanza collegandosi alla parte sportiva e, quindi, sono estremamente contento che direttore sportivo e coach facciano ancora parte della nostra società: li ringrazio moltissimo per quanto fatto in questi anni con serietà, professionalità, empatia e senso di appartenenza alla città che per noi sono aspetti importantissimi. E’ un primo tassello per riuscire a ritagliarci le nostre soddisfazioni anche in Serie A".

Maurizio Innocenti