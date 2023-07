Pistoia Basket, avanti tutta con ambizione Ryan Hawkins è il terzo "colpo" straniero

Il Pistoia Basket ha firmato Ryan Hawkins. Nato ad Atlantic, nell’Iowa, il 12 maggio 1997, è un’ala di 201 cm per 106 kg. Ha iniziato a giocare a basket nell’High School della sua città mettendo subito in mostra tutte le sue qualità. Nell’ultimo anno con la sua High School ha viaggiato a 22.3 punti e 13.4 rimbalzi di media a partita. Con questi numeri è approdato al college dove per quattro anni ha vestito i colori della Northwest Missouri State University di Maryville. Al suo primo anno da esordiente (17’ di media in campo) è stato fra i protagonisti della vittoria del titolo di Ncaa Division II. Dalla stagione 201819 è diventato titolare inamovibile del quintetto chiudendo l’annata 202021 con 22.6 punti di media a gara in oltre 35’ di utilizzo con il 54 per cento da 2 punti ed il 46 per cento da 3 punti e 8.8 rimbalzi di media. Nel 202122 ha sfruttato l’anno addizionale di eleggibilità concesso da regolamento in Ncaa dopo la pandemia e si è trasferito alla Creighton University in Nebraska rimanendo in campo per 35’ di media mettendo a referto 13.8 punti e 7.8 rimbalzi. Nell’estate 2022 non viene scelto al Draft ma si cimenta con le Summer League NBA vestendo le maglie dei Golden State Warriors e dei Toronto Raptors. Con l’inizio della stagione della G-League rimane nell’orbita della franchigia canadese vestendo la maglia dei Raptors 905 disputando 31 partite con un utilizzo medio di circa 18’ mettendo in mostra le sue potenzialità. "Siamo molto contenti della firma di Ryan – dice Nicola Brienza – è un giocatore che, nell’idea di squadra che abbiamo, andrà a rivestire un ruolo molto importante: ha un eccellente tiro da fuori ed una intelligenza cestistica molto elevata che può essere funzionale per il miglioramento dei compagni stessi. Inoltre, e non lo ritengo un aspetto meno rilevante, sia negli anni al College che nell’esperienza in G-League ha fatto della difesa un suo marchio di fabbrica, oltre che ad essere stato apprezzato da tutti i suoi allenatori per la grande grinta difensiva e per lo spirito positivo che riesce a trasmettere ai suoi compagni. Sono caratteristiche che si vanno ad incarnare al meglio nello spirito che è stato parte integrante del nostro gruppo in questi due anni".

"Sono davvero entusiasta di iniziare la mia prima stagione in Italia e con il Pistoia Basket – afferma Hawkins – l’obiettivo che mi sono posto è quello di aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi che si pone per questo campionato e portare tante vittorie che renderanno felici i nostri tifosi. Dal punto di vista personale sono particolarmente incuriosito da questo tipo di opportunità, la prima lontano dagli Stati Uniti: un’esperienza culturale da esplorare".

Maurizio Innocenti