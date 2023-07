Pistoia avanti con fiducia "Iscrizione a buon punto"

Florence One e il Pistoia Basket ancora insieme. L’azienda pistoiese di sistemi per la digitalizzazione e la società biancorossa hanno trovato un accordo anche per la prossima stagione. "L’esperienza di quest’anno è stata soddisfacente in termini di visibilità – dice Emiliano Ferroni, socio di Florence One insieme a Stefano Bonuccelli – e come sponsor abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. Questo è il momento di dare continuità, con la speranza di poter fare da traino ad altri imprenditori per fare in modo che la serie A diventi un qualcosa di stabile per Pistoia". Soddisfazione per l’accordo raggiunto anche da parte della club, espressa sia dal presidente Massimo Capecchi che dal direttore generale Ettore Saracca. La presenza dei due dirigenti è stata l’occasione per fare il punto della situazione in merito all’iscrizione, al budget ed alla situazione debitoria. Argomenti che in questo momento sono al centro dell’attenzione. "Per quanto riguarda il budget – afferma Capecchi – ci stiamo lavorando e non siamo andati ancora a compimento, ma essendo il 5 di luglio sarebbe utopia averlo completato. Un’ipotesi è stata fatta e una cifra è stata data al direttore sportivo Marco Sambugaro, ma dobbiamo fare tutte le nostre verifiche. Contatti anche a buonissimo punto ci sono, diciamo che il clima che si respira a livello sponsor è di grande interesse e parliamo anche di realtà nuove. Anche questo è importante perché se vogliamo pensare di avere un cammino in serie A bisogna andare ad aprire nuove porte".

"Per l’iscrizione siamo ad un buonissimo punto, sono molto più tranquillo rispetto a una settimana fa. Stiamo facendo gli ultimi adempimenti. Domani (oggi per chi legge, ndr) partirà il bonifico totale per la Lega che era il tassello più importante". "Il percorso è molto chiaro – dice Saracca – abbiamo una scadenza che è il 7 di luglio e faremo tutto ciò che ci è stato chiesto per essere ammessi al campionato di serie A. Stiamo ultimando le ultime formalità, dopodiché ci sarà un passaggio di verifica da parte degli organi competenti che analizzeranno tutta la documentazione contabile e amministrativa poi esprimeranno il loro verdetto. Non scordiamoci che abbiamo da compiere un’importante operazione di risanamento, ristrutturazione e sviluppo, tre motori accesi che viaggiano ognuno alla propria velocità".

Maurizio Innocenti