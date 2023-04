Pistoia aspetta Treviglio per rimanere in corsa

"Troveremo di fronte una squadra con un roster molto lungo, composto da giocatori che hanno conquistato promozioni e disputato diverse stagioni in Serie A. Un organico ricco con l’obiettivo dichiarato della promozione". Non ha dubbi, Luca Angella: quella che attende domani la Giorgio Tesi Group Pistoia (ore 18 al PalaCarrara) sarà una sfida assai tosta. In via Fermi arriva infatti una Gruppo Mascio Treviglio che, a dispetto dei recenti dolci ricordi (vittoria della Supercoppa a Lignano e successo interno la scorsa stagione), ha dalla sua i favori del pronostico. "Gli italiani sono quelli che prendono maggiori responsabilità offensive e difensive – spiega il vice coach – penso a Marini, con grandi doti nell’uno contro uno, ma anche a Giuri e Vitali, abilissimi nelle situazioni di pick&roll". Eppure Pistoia deve vincere per non finire anzitempo fuori dai giochi del girone giallo: "Dovremo limitare il loro potenziale offensivo e sarà fondamentale il controllo dei rimbalzi visto che in stagione regolare sono stati i primi nel girone verde – conclude Angella –: grande attenzione alla parte difensiva con occhio particolare rivolto ai giochi a due e, poi, sfruttare le nostre armi in attacco". Oggi l’apertura della biglietteria di via Fermi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 all’inizio del match. I biglietti sono acquistabili anche presso il bar Corallo e sul sito www.etes.it.