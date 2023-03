Pistoia alla ripartenza Fortitudo nel mirino

La Giorgio Tesi Group domenica contro la Fortitudo Bologna giocherà per continuare a far rimanere inviolato il PalaCarrara, per il prestigio della sfida, per il blasone degli avversari, ma non di certo per la classifica. Vincere o perdere, ai fini di una posizione nella seconda parte della stagione, non fa cambiare l’attuale situazione dei biancorossi di una virgola. Il posto nel girone giallo è già assicurato da tempo e l’unica vera partita che ha un senso è quella contro Cento, fissata tre giorni dopo la sfida con la Effe, per stabilire i punti che Pistoia porterà in dote nella fase ad orologio. A dirla tutta da parte di Pistoia ci sarebbe anche la voglia di riscattare la sconfitta pesante subita all’andata al PalaDozza. Motivazioni dunque più che valide per affrontare la partita con attenzione e concentrazione, ma questo la squadra lo ha sempre fatto dall’inizio della stagione. La Giorgio Tesi si troverà di fronte una Fortitudo diversa rispetto a quella incontrata all’andata visto che la squadra è stata cambiata e pure molto. Sono partiti Ygor Biordi, Steven Davis e Paolo Paci per far posto a Francesco Candussi e Miha Vals. Il primo proveniente da Verona in A1 il secondo da Nardò.

Si tratta di innesti di indubbio valore che potrebbero tornare utili e importanti in vista dei play off, ma intanto la Fortitudo arriverà a Pistoia con addosso una striscia negativa di tre sconfitte di fila (Chieti, Mantova e Ravenna) e soprattutto da un lungo periodo di stop dal basket giocato tra soste e il ritiro dal campionato di Ferrara. Una squadra rinnovata che al momento non ha avuto ancora modo di testare sul campo l’amalgama della squadra. Di contro anche Pistoia si presenterà dopo quindici giorni di pausa e, com’è accaduto contro Chieti, ci sarà bisogno di prendere subito confidenza con la partita per evitare di correre rischi lasciando spazio e campo agli avversari. I motivi di interesse per assistere ad un bella partita ci sono tutti non fosse altro che questi ragazzi meritano il sostegno dei tifosi.

Maurizio Innocenti