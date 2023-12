Pistoia al gran ballo con la Virtus: "La valanga si ferma con un muro"

"Per fermare la valanga bianconera avremo bisogno di un grande muro biancorosso". Nicola Brienza sintetizza così la sfida di questa sera (PalaCarrara ore 20) tra l’Estra Pistoia e la Virtus Bologna. "Ho avuto modo di veder giocare Bologna dal vivo – prosegue il tecnico – e sono rimasto impressionato, è una bellissima sorpresa a livello europeo. La squadra esprime un gioco di grande qualità, merito di di coach Banchi che è il condottiero e dei giocatori che sono di livello altissimo; direi che tolto il Real Madrid, la Virtus è la squadra con cui nessuno vorrebbe confrontarsi in Europa". Pistoia si presenta all’appuntamento dopo la sconfitta subita contro Pesaro che ha riportato tutti con i piedi per terra. "Ciò che è successo contro Pesaro è umano – spiega Brienza – Nello sport si può vincere e perdere contro chiunque, la differenza è il modo in cui arrivano i risultati soprattutto le sconfitte. Contro Pesaro potevamo perderla in maniera diversa magari dopo aver giocato la nostra pallacanestro ed invece a tratti questo non l’ho visto, è calata un po’ la pressione a livello mentale. Questa settimana, però, abbiamo lavorato bene tornando ad essere sul pezzo con la giusta concentrazione, Hawkins si è allenato bene e tutti siamo pronti mentalmente ad affrontare Bologna".

Ci vorrà una grandissima forza mentale unitamente ad una prestazione sopra le righe per provare a competere contro la Virtus. "E potrebbe non essere sufficiente – puntualizza –. Per noi sarò una soddisfazione solo poterci giocare contro e proveremo a competere fino in fondo per crearci anche una sola piccolissima possibilità di arrivare vicini a loro nel finale di gara. Se in altre occasioni ho parlato di impresa, vincere contro Bologna rappresenterebbe un miracolo. La Virtus è una squadra vera ed è questo l’aspetto che traspare vedendoli giocare, sono un gruppo che ha un grande cuore e che non molla mai. Banchi si è basato sul nucleo storico rivitalizzando alcuni giocatori che quest’anno stanno facendo cose incredibili com’è nel loro potenziale. Bologna è una squadra che ha armi tattiche infinite ma è la voglia di fare squadra, un gruppo in cui tutte le individualità vengono esaltate che più balza agli occhi. Vederli giocare dà l’idea di una valanga che travolge tutto, è un dispiacere per chi gli affronta ma è bello per gli spettatori".

Volendo provare a trovare un appiglio a cui aggrapparsi si può dire che Bologna potrebbe risentire del doppio impegno europeo. "Hanno giocato tre partite di grande intensità – afferma Brienza – che ovviamente tolgono energie fisiche e mentali ma hanno a disposizione un roster di altissimo livello, profondo e costruito per giocare in Italia ed in Europa. Come ho detto per fermare questa valanga bianconera ci sarà bisogno di un grande muro biancorosso". La società, intanto, rende noto che i cancelli del PalaCarrara apriranno alle 18.30 e che nei prossimi giorni riaprirà la compagna abbonamenti per il girone di ritorno, da giovedì prossimo sarà possibile abbonarsi per le restanti gare stagionali.

Maurizio Innocenti