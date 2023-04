Pistoia a caccia di vendetta con Cremona

"Mi interessa la prestazione e continuare il percorso di crescita in vista dei play off". E’ questo ciò che si aspetta coach Nicola Brienza dalla gara di oggi contro Cremona (PalaCarrara ore 17), ovviamente con un occhio di riguardo anche per il risultato. Anche perché la classifica non è ancora del tutto delineata. "Il risultato conta, ci mancherebbe – prosegue Brienza – e fare un’altra vittoria per giunta in casa prima dei play off sarebbe senza dubbio un buon viatico". Pistoia, nella fattispecie, può ancora sperare di superare Cento, agganciando il quinto posto finale. "Se ragionassi in termini di classifica – dice il tecnico biancorosso – allora penserei al quarto posto visto che vincendo contro Cremona potremmo provare ad arrivarci; ma in tutta sincerità non credo agli accoppiamenti migliori o peggiori, perché le squadre che arrivano ai play off sono tutte forti. Se poi dovessimo vincere contro Cremona e ribaltare il risultato dell’andata, a quel punto penseremo ad altro".

Intanto, appunto, c’è superare Cremona che, come si è visto, non è un’impresa facile. "Abbiamo giocato contro di loro in Coppa Italia – ricorda Brienza – e abbiamo subito la loro pressione. Nella gara di andata del girone giallo abbiamo giocato un primo quarto scarso dal punto di vista difensivo lasciandogli la possibilità di correre il campo e quando dai certi input agli avversari e giochi in trasferta poi ti trovi a dover rincorrere. Oggi siamo alla terza sfida – prosegue – e mi auguro che saremo capaci di mettere dei paletti. Mi piacerebbe che stavolta fossimo noi a mettere la partita sui binari che ci sono più congeniali e, tenendo conto delle difficoltà di affrontare una squadra forte, provare a giocarcela fino in fondo e portare via il risultato". La Giorgio Tesi Group ha senza alcun dubbio i mezzi per potersela giocare fino alla fine, lo ha già fatto nella partita di andata e lo ha fatto anche contro Cantù perdendo la prima di pochi punti e andando a vincere in trasferta. I biancorossi fino a qui hanno disputato delle ottime partite e sono cresciuti molti sotto tutti i punti di vista.

"Devo dire che sono molto contento di ciò che abbiamo fatto fino ad ora – ammette –. Ce la siamo giocata contro Cremona, siamo andati a vincere a Cantù, l’unica squadra che ci ha messo veramente in grande difficoltà è stata Treviglio. La vittoria di Cantù ha segnato un netto passo in avanti dei ragazzi sia sul piano del gioco che della mentalità e mi auguro di vedere questo cambiamento anche oggi contro Cremona perché, come ho detto, per noi è molto importante proseguire il percorso di crescita – conclude – per arrivare ai play off più pronti possibile". Biglietteria di via Fermi aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 all’inizio del match. Agevolazioni per gli under 18.

Maurizio Innocenti