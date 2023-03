"Pinocchio sugli sci" al crocevia Ora parte la fase internazionale

E’ terminata ieri all’Abetone la fase nazionale della 41esima edizione di Pinocchio sugli sci, organizzata dallo Sci club Pinocchio di Pescia. Grande successo per lo Sci club Vesuvio che chiude le finali nazionali Children con tre ori grazie a Giada D’Antonio (U14), che ha portato a casa l’oro sia nella prova di slalom speciale di martedì che nella prova di slalom gigante di ieri e al collega Marco Mancini (U14), anche lui oro nella prova di slalom gigante di ieri. Ottima prestazione anche per l’atleta U16 Luca Loranzi dello S.C. Madonna di Campiglio, che ha conquistato l’oro nello slalom gigante di martedì e l’argento nello slalom speciale di ieri. Mondolè Ski Team ha conquistato il trofeo "Giannini" per aver raggiunto il punteggio più alto nelle 4 giornate di gara. Secondo posto per lo Sci club Crammont Mont Blanc, terzo per lo Sci club Sai Napoli. Il podio della gara di slalom gigante U14, nel femminile al primo posto Giada D’Antonio, seguita da Vittoria Pais Bianco e da Ludovica Vottero, mentre tra i maschi vince Marco Mancini, seguito da Riccardo Depetris Pollini e da Andrea Chelleris. Tra gli U16 la gara femminile di slalom speciale ha visto trionfare Marta Giaretta, seguita da Anna Trocker e Anais Lustrissy, mentre tra i ragazzi vince Alex Silbernagl, secondo Luca Loranzi e terzo Federico Massimilla. Oggi sarà il campione azzurro Giuliano Razzoli, oro all’Olimpiade di Vancouver 2010, ad accendere il tripode della cerimonia di apertura della fase internazionale prevista alle 15.30. Le delegazioni iscritte, intanto, sono arrivate a quota 35.