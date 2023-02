Per l’Aglianese ecco un punto che vale oro

sammaurese

1

aglianese

1

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Grbic (54’ Bolognesi), Benedetti, Gaiola, Maggioli, Vallocchia (66’ Maltoni), Casadio, Merlonghi, Bonandi (65’ Berardi), Barbatosta (76’ Grassi). A disp. Zavatti, Manfroni, Tamai, Sami, Cremonini. All. Martini.

AGLIANESE: Spurio, Fiaschi, Montuori, Pantano, Baggiani L. (89’ Oliveri), Remedi, Grilli, Torrini (46’ Mariani), Pardera (46’ Mattiolo), De Sagastizabal (95’ Veneroso), Mirval (67’ Prati). All. Baiano.

Arbitro: Spedale di Palermo.

Marcatori: 32’ Vallocchia, 54’ Grbic (autorete).

Note: ammoniti Benedetti, Vallocchia, Bonandi, Pardera, Mariani.

SAN MAURO PASCOLI – Un punto prezioso, "un mattoncino che pesa" come lo ha definito Ciccio Baiano nel dopo-partita. L’Aglianese aveva finito sotto di un gol il primo tempo ed ha avuto il merito di recuperare all’inizio della ripresa. Baiano ha iniziato con il 4-4-2 che aveva funzionato benissimo in casa col Fanfulla, ma è stato pronto a cambiare dopo il riposo quando c’era da rincorrere il pareggio schierando un 4-2-4 con l’ingresso di Mattiolo e Mariani al posto dei due centrocampisti esterni Torrini e Pardera. La flessibilità ha pagato ancora una volta, perché sono stati proprio i due nuovi entrati a propiziare il pareggio al 54’: lancio di Mattiolo, scatto bruciante di Mariani e il difensore Grbic, nell’intento di anticipare l’attaccante neroverde, insacca nella sua porta di testa. Nella prima frazione è stata la Sammaurese a tenere l’iniziativa e l’Aglianese ha puntato sulle ripartenze e sui palloni rilanciati ai due centravanti Mirval e De Sagastizabal. La Sammaurese crea un paio di occasioni nei primi minuti poi la gara si assesta sul piano dell’equilibrio fino alla mezz’ora quando un errore in uscita dei neroverdi favorisce un’iniziativa di Merlonghi che serve profondo Vallocchia per il tiro vincente dell’ 1 a 0. L’Aglianese reagisce e nel finale di tempo arriva al tiro con Pardera, che costringe Piretro ad una difficile parata. Nel secondo tempo Baiano manda in campo l’Aglianese a trazione anteriore che già altre volte aveva fruttato notevoli rimonte. La risposta del campo è immediata in termini di occasioni da rete per i neroverdi, che mettono in seria difficoltà la difesa dei padroni di casa. Era importante raddrizzarla subito ed è quanto succede per merito della coppia Mattiolo-Mariani. L’errore del difensore della Sammaurese che insacca nella sua porta è determinante ma avviene sotto la pressione di un attacco arrembante dell’Aglianese. Dopo il pareggio i padroni di casa cercano di ribaltare di nuovo a loro favore l’inerzia della gara, ma l’unico intervento di Spurio è al 61’ su un tentativo di pallonetto di Maggioli. Per il resto la squadra di Baiano, pur mantenendo l’assetto offensivo, esibisce molta compattezza grazie anche all’impegno in fase difensiva degli attaccanti oltre che alla tenuta della coppia di centrocampo formata da Grilli e Remedi. Al 67’ Baiano compie la mossa stabilizzatrice di inserire un difensore, Prati (buono il suo rientro dopo una lunga assenza), al posto della punta Mirval e la difesa diventa a tre con il nuovo entrato al fianco dei centrali Pantano e Montuori, ancora una volta artefici di un’ottima prestazione. I cambi della Sammaurese non modificano l’andamento della gara, che vede un abbassamento del ritmo e un progressivo assestamento sul piano dell’equilibrio. Grande attenzione nel finale dei neroverdi che non rischiano più nulla e portano a casa un altro risultato positivo.

Giacomo Bini