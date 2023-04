Per l’ABC Ricami derby con Prato Trasferta ostica per Polverigi

Il sabato del sorpasso? È quello che si augurano i tifosi dell’ABC Ricami, chiamata questo tardo pomeriggio, dalle 18.30 alla palestra Anna Frank di Pistoia, a giocare il derby con l’Ariete Pallavolo Prato, per il 25° e penultimo turno della regular season del campionato femminile nazionale di serie B2. Partita ostica, tra la sesta in graduatoria con 41 punti, la prima squadra del Pistoia Volley La Fenice appunto, e la quarta a quota 54; ma una gara ancora più difficile ha Polverigi, quinto della classe a 41, sul campo della capolista Fatro Ozzano dell’Emilia (66), impegnata nella corsa-promozione con Pontedera (64). "Giocheremo la partita per vincere, al di là delle motivazioni di classifica che per noi lasciano il tempo che trovano – fa sapere il coach fuxiablu, Davide Ribechini –. Non avremo Miccoli, che già domenica a Pontedera aveva accusato problematiche fisiche. Per il resto abbiamo trovato un buon assetto per affrontare una delle compagini migliori della categoria, con individualità come Nesi e Saletti, Goretti, Falseni e Grosso".

Gianluca Barni