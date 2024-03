Passione Formula Uno

Da sempre il cuore Ferrari batte forte in Valdinievole e in questi giorni di fibrillazione per l’inizio della nuova stagione di Formula 1 batte ancora di più in luoghi come la Carrozzeria Emmedue di Buggiano, dove è conservato un autentico gioiello della storia ferrarista: il primo motore V10 sviluppato da Michael Schumacher. La storia che ha portato questo cimelio unico in Valdinievole è legata a Giovanni Muzzica, titolare della Emmedue con il nipote Domenico Muselli: "Il motore – ci spiega – mi è stato regalato direttamente dalla Ferrari a coronamento di un lungo rapporto di stima e di fiducia: si tratta di un vero e proprio pezzo di storia della F1 perché fu proprio ’Schumi’ a sviluppare questo motore V10 che venne montato sulla Ferrari F300 che raggiunse il secondo posto in classifica nel 1998". Del resto nella carrozzeria di Giovanni Muzzica l’aria di Maranello si respira un po’ ovunque, a partire dalle immagini alle pareti. C’è però un altro pezzo da novanta che attira l’attenzione di tutti gli appassionati: "Abbiamo il simulatore sul quale si è allenato a lungo Barrichello – conferma – una chicca per chi ama questo sport, nonché un gioiellino tecnologico".