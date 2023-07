Partiti per il ritiro Ecco i convocati Dubbio Caponi

La Pistoiese è partita alla volta di Marcellano in provincia di Perugia, luogo scelto per il ritiro della squadra. Un gruppo ancora in costruzione quello arancione visto che all’appello mancano ancora diversi giocatori per completare quella che sarà la rosa per la prossima stagione. Giocatori che si aggregheranno di volta in volta al resto della squadra sperando di arrivare ad avere tutti al completo prima possibile. Questa la lista dei giocatori che al momento saranno a disposizione del tecnico Luigi Consonni e del suo staff. Avdillari, Beconcini, Bonfanti, Costa, Chrysovergis, Cudini, Dani, Davì, Mino, Diop, Ennasry, Ferrandino, Goffredi, Niccolai, Oubakent, Pertica, Ricco, Rossi, Scartabelli, Valentini, Virdò. Al gruppo squadra sono stati aggregati cinque ragazzi che l’area tecnica valuterà in seguito. Nella giornata di domenica, inoltre, si aggregherà alla squadra Andrea Caponi: tuttavia la sua permanenza in arancione resta in forte dubbio.