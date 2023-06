Partita del Cuore a Pistoia rinviata, mistero sull'utilizzo dello stadio Melani

"A seguito del poco preavviso per l’utilizzo dello stadio Melani da parte dell’Amministrazione, la Partita del Cuore del 24 giugno sarà rinviata a data da destinarsi". Un comunicato arrivato così, all’improvviso, in cui si apprende che a Pistoia si sarebbe dovuta giocare una gara a sfondo benefico di cui non vi era traccia se non un post social datato 13 giugno in cui si legge "Pronti per un evento di beneficienza? Stay tuned", poi più nulla. Dell’evento si erano perse le tracce: nessun volantino, nessuna notizia sui biglietti, sulla raccolta e sui partecipanti, niente di niente. Basandoci sul comunicato della società la colpa sarebbe tutta dell’Amministrazione, ma andando a controllare l’albo pretorio si legge che in data 14 giugno, il giorno dopo il lancio social della società, c’è una delibera di giunta immediatamente esecutiva con cui il Comune ha deciso "di compartecipare allo svolgimento" della suddetta gara di beneficienza – che si sarebbe dovuta svolgere al Melani in data 24 giugno dalle 18 alle 21 – disponendo "l’uso gratuito dell’impianto sportivo Marcello Melani mediante la non applicazione della relativa tariffa d’uso". Insomma, la risposta del Comune è parsa tutt’altro che tardiva. E il mistero resta.