Pallavolo Serie B2

Una separazione consensuale, ma imprevista. Nella prossima stagione, 2023-24, la prima squadra del Pistoia Volley La Fenice non sarà allenata da Davide Ribechini: le strade della società pistoiese e del tecnico, originario del pisano, si sono divise. Laconico il comunicato del sodalizio nostrano. "Comunichiamo con dispiacere che si è conclusa la collaborazione con il tecnico Davide Ribechini. Lo ringraziamo sentitamente per il contributo altamente professionale offerto in questo anno e mezzo, per i risultati conseguiti che sono stati lusinghieri e per quanto concerne la stagione agonistica appena conclusa anche al di là delle più rosee previsioni. La società è già al lavoro per la sostituzione del tecnico ed ha avviato i colloqui per la conferma delle atlete della rosa della serie B2 della stagione 2022-2023". Più esplicito il coach, che tanto bene ha fatto in questo suo anno e mezzo pistoiese. "Non è successo niente di particolare: sono stato io a decidere di non continuare l’attività pallavolistica, ma non solo con La Fenice. Dopo tanti anni di allenamento, mi prenderò un anno sabbatico dal volley. Seguo altre cose, non inizierò l’annata agonistica. Era da un po’ di tempo che pensavo a questa scelta: dopo vent’anni consecutivi sulle panchine, ho stabilito di fermarmi, almeno per un po’ di tempo. Mi spiace che sia accaduto con Pistoia, con cui abbiamo appena terminato uno splendido torneo di B2. Ho bisogno di staccare, ma proseguirò con gli aggiornamenti professionali. Ho lasciato indietro altri interessi, che riprenderò volentieri. Più avanti vedrò".

Gianluca Barni