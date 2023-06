Pallacanestro Agliana e Endiasfalti, un sodalizio decennale per la Serie C

Pallacanestro Agliana e Endiasfalti di nuovo insieme. Il rapporto tra il sodalizio cestistico neroverde e lo storico title sponsor proseguirà anche nel 2023-24 in serie C: "La Asd Pallacanestro Agliana è lieta di comunicare di aver raggiunto nuovamente un accordo per la sponsorizzazione con Endiasfalti s.p.a per la prossima stagione – si legge –. Un connubio che va avanti ormai da dieci anni e che ha permesso alla squadra neroverde di affermarsi nel campionato più importante a livello regionale; quello di C Gold, arrivando anche per ben due volte in semifinale, e una volta in finale playoff per l’accesso in Serie B. Senza dimenticare la storica promozione dalla C Silver nella stagione 201516".

"La società desidera ringraziare di cuore la Endiasfalti s.p.a – è il pensiero del presidente della Pallacanestro Agliana, Simone Caramelli – che da dieci anni è al nostro fianco e che adesso ci accompagnerà in un nuovo campionato, quello della C unica. Una sfida entusiasmante ma allo stesso tempo impegnativa, che possiamo cogliere anche grazie al loro grande supporto. Sono fermamente convinto che se lavoreremo tutti insieme, con passione e voglia di migliorare, anche nella stagione che verrà ci toglieremo delle soddisfazioni". La squadra, lo ricordiamo, è stata affidata a Giulio Gambassi, classe 1993, al ritorno in società dopo tre anni come vice di coach Tommaso Mannelli, reduce dalla salvezza con il Vaiano in serie D.