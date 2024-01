PalaTerme stregato. Gema ko con Sant’Antimo

Gema Montecatini

79

Geko Sant’Antimo

81

GEMA MONTECATINI: Corgnati 4, Mastrangelo 15, Passoni 15, Korsunov 7, Di Pizzo 8, Mazzantini 13, Savoldelli 10, Pirani 7, Dell’Anna, Angelucci ne, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

GEKO SANT’ANTIMO: Gallo 23, Mennella 3, Stentardo 5, Colussa 2, Kamperidis 23, Cantone 9, Dri 9, Quarisa 7, Digno, Peluso ne. All. Gandini.

Arbitri: Silvestri e Spinelli.

Parziali: 25-21, 40-47, 59-62.

Il PalaTerme non sembra essere più alleato della Gema Montecatini, che contro la Geko Sant’Antimo incappa nella seconda sconfitta interna consecutiva, con i campani che, come successo all’andata, si impongono di misura 79-81.

Gema sprinta 7-2 in avvio ma due triple di Stentardo e Kamperidis ribaltano il punteggio in favore di Sant’Antimo. I padroni di casa non ci stanno e piazzano la prima mini-fuga del match: 10-0 di parziale ispirato da un Passoni e Korsunov. La Geko guadagna terreno grazie ai punti in uscita dalla panchina di Cantone e Quarisa ma la tripla di Mazzantini ricaccia indietro i partenopei, che tuttavia restano in partita approfittando di un rendimento non eccelso ai liberi da parte dei locali e tornano a farsi sotto ad inizio secondo quarto (25-23). Una pregevole combinazione sull’asse Savoldelli-Pirani regala a Montecatini il nuovo +6, mitigato dal primo centro della partita di Gallo; i termali non riescono però a scrollarsi di dosso Sant’Antimo, che anzi prima sorpassa con un layup di Quarisa e poi si prende due possessi di vantaggio grazie alla tripla di Gallo (33-37). Gema prova a non far scappare gli ospiti ma due zingarate di Gallo fruttano altri 4 punti ai campani, che vanno al riposo lungo avanti di 7 lunghezze.

Savoldelli stappa subito il secondo tempo con la bomba del -4, Sant’Antimo risponde colpo su colpo e resta sopra di due possessi, Gallo poi sale in cattedra e fa malissimo da dietro l’arco, firmando il +8 partenopeo. Gema sbaglia tantissimo da sotto ma resta agganciata al match grazie con Pirani-Corgnati, ma una grande difesa garantisce ai campani di rimanere avanti allo scoccare della terza sirena. Il quarto periodo si apre come peggio non potrebbe per i padroni di casa, con Kamperidis e Dri che a freddo stampano due triple in faccia a Savoldelli e compagni per il +9 Geko, che diventa +12 grazie ad un’altra bomba del greco. Sembra finita per i leoni, ma con la forza della disperazione Montecatini riesce a tornare a -1 a una manciata di secondi dal termine. L’1/2 ai liberi di Gallo dà la possibilità a Gema di prendersi l’ultimo tiro, ma il jumper dell’overtime di Mastrangelo sbatte sul primo ferro.

Filippo Palazzoni