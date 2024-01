PAGELLE PISTOIESE. Difesa in affanno. Pertici ci prova. Atsina ’assente’

Mataloni 5,5: incolpevole sui gol dell’Aglianese, poco chiamato in causa per il resto della partita.

Bailo 5: tanto impegno ma anche tanta confusione e alla fine il risultato che viene fuori non è sufficiente (Riccio sv).

Mendolia 5: non sempre si fa trovare pronto, spesso rimane spaesato e fuori dal gioco finendo per incidere in negativo.

Kamana 5: spesso e volentieri è fuori posizione o in ritardo sulla marcatura del proprio uomo, non dà sicurezza al reparto (Biaggi 5: entra per provare a dare maggiore solidità in difesa, vanamente).

Cordato 5: dalla sua parte gli avversari trovano vita facile e lui non riesce ad arginare le loro folate.

Pertici 6: qualche spunto interessante, è il più vivace tra gli arancioni. Almeno prova a creare dei problemi alla difesa ospite.

Del Rosso 5: tanta buona volontà ma poco costrutto, alla fine non punge come dovrebbe.

Carannante 5,5: prova a mettere ordine ma l’impresa è disperata perché la squadra è slegata e nessuno lo segue.

Fiaschi 5,5: si vede poco, non incide perdendo anche in vivacità (Panicucci 5,5: era al debutto ed è entrato nel momento peggiore, da rivedere).

Diakhatè 5: lento, non dà mai la sensazione di accendersi o tentare un colpo che possa far scattare la scintilla (Milani 5: messo dentro per provare a metterci un po’ di garra, inutilmente).

Atsina 5: praticamente non tocca mai il pallone, mai pericoloso (Virdò sv).

Parigi 5,5: la squadra è un cantiere aperto, i giocatori si conoscono a malapena e in campo questo si vede. La Pistoiese attuale non è giudicabile.

M.I.