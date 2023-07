Over Nico Basket: conferma per Alice Montiani, obiettivo playoff

Dopo quelle di Valentina Sestito e Simona Giglio Tos, in casa Over Nico Ponte Buggianese è arrivata una nuova conferma, quella della ala classe 2000 Alice Montiani. "Sono contenta di rimanere, qua ho trovato un ambiente familiare– afferma –mi sono sentita subito come a casa. In maglia Nico avevo già avuto la fortuna di fare l’aggregata con giocatrici del calibro di Gentile e Balleggi, sono tornata perché sapevo che ambiente potevo trovare, ma con la differenza di poter dare alla causa un contributo più importante. Massimo Nerini non è il presidente che si presenta all’inizio dell’anno e poi non si vede più, è sempre presente e ci aiuta tantissimo, trattando noi giocatrici come sue figlie". Insieme alle altre due confermate, Montiani compone un terzetto con punti nelle mani, importante soprattutto fuori dal campo: "Prima di essere mie compagne di squadra, sono due grandi amiche– prosegue Montiani –mi hanno sempre sostenuta, sia in campo che fuori, sono molto contenta di poter giocare con loro anche per la prossima stagione. Il nostro obiettivo è diverso dallo scorso anni: per il modo di giocare e per la costruzione del roster, dobbiamo centrare la griglia playoff, dando anche fastidio a corazzate come Jolly Livorno. A me piace distribuire assist per creare gioco– dice se –anche se non mi dispiace anche tirare da 3 punti. Quest’anno voglio lavorare per migliorare il mio uno contro uno, per tornare a giocare senza timore e mettere definitivamente alle spalle la paura di rifarmi male, derivata dal brutto infortunio al crociato". La giovane giocatrice ha intrapreso la strada da coach. "Quest’estate ho fatto l’istruttrice a dei camp a Battipaglia e Corigliano Calabro– conclude –grazie a Battipaglia ho arricchito il mio bagaglio come allenatrice, mi piacerebbe continuare nel percorso formativo, ma ora il mio obiettivo è fare la giocatrice e raggiungere i playoff con la Nico Basket".