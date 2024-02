Ottimi risultati negli eventi nazionali. La PistoiAtletica si mette in mostra

Primo appuntamento indoor del nuovo anno e già sei medaglie portate a casa dal team di PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca e, a questo, ci vanno aggiunti i piazzamenti ottenuti in vari meeting di caratura nazionale che hanno visto coinvolti gli atleti assoluti. A Carrara si sono svolti i Campionati Toscani Cadette (Under 16) dalla cui categoria sono arrivate tre medaglie. Nei 50m è argento per Sara Becarelli con 7“12, tempo che le vale il nuovo primato sociale di categoria e stesso piazzamento sul podio per la staffetta 3x2 giri con la stessa Becarelli insieme a Vanessa Innocenti e Camilla Nucci. Conquista il bronzo, invece, Vittorio Mati nel salto con l’asta, in questo caso di scena a Firenze, grazie alla quota raggiunta di 2.60 m mentre nel salto in lungo Manuel Zanoboni, con 5.49m, non riesce ad andare oltre il sesto posto. Campionati Toscani anche per i Ragazzi, ovvero Under14, e da questa competizione arrivano due medaglie di bronzo: la prima dalla staffetta 4x1 giro, composta da Niccolò De Novellis, Edoardo Treno, Neri Calafà e Massimiliano Pelà che chiude col tempo di 1’35“79. L’altro bronzo arrivo da uno dei protagonisti della stessa staffetta, vale a dire Niccolò De Novellis. Infine, l’ultima medaglia per la truppa biancoverde arriva dagli Allievi (Under18) con un altro bronzo portato a casa, stavolta, da Cosimo Salvadori, che nei 50 ostacoli ferma il cronometro a 7“72 mentre mastica amaro (4°) Milo Allori nei 50 m con 6“41.

Gli atleti di PistoiAtletica 1983 Chianti Banca sono stati protagonisti, poi, anche nei meeting nazionali. A Padova è arrivato il primato sociale indoor per Niccolò Pollicino nei 200 m corsi in 22“35 e sulla pista veneta si mette in grande evidenza anche Tommaso Innocenti che ha corso i 400 m in 50“87. Ad Ancona, invece, Federica Pelagatti stampa il suo nuovo primato indoor con 26“03 e, in chiusura, bene anche Zeno Salvadori e Giacomo Bonvicini a Firenze che corrono rispettivamente i 60 metri piani in 7“20 e 7“23.