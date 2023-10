Ossigeno per l’Aglianese. Maloku scaccia la crisi

AGLIANESE

1

CORTICELLA

0

AGLIANESE: Aiolfi, D’Ancona, Maloku, Iacoponi, Pupeschi, Viscomi, Perugi (23’ st Marino), Grilli, Gabbianelli (42’ st Marcellusi), Poli (23’ st Lika), Bocalon. A disp.: Marone, D’Amico, Eddarraj, Tesi, Cecchi, Bifini. All.: Pieri.

CORTICELLA: Martelli, Cavacchioli (33’ st Quadraccia), Menarini, Chmangui, Cudini, Cavallini, Amayah (19’ st Suliani, dal 42’ st Divona), Rocchi (23’ st Casadei), Trombetta, Mordini (35’ st Gozzo), Farinelli. A disp.: Bruzzi, Bonetti, Lo Giudice, Ferrante. All.: Miramari.

Arbitro: Esposito di Napoli.

Marcatore: 32’ st Maloku.

L’Aglianese riparte e lo fa come vuole Baiano, compatta e di squadra. Il gol decisivo di Maloku, con un volo di testa su cross di Grilli, arriva tardi, al 77’, ed è una liberazione per i neroverdi che avevano già creato molte occasioni da rete senza concretizzarle. Il primo tempo ha avuto luci e ombre, con buone occasioni per l’Aglianese (colpo di testa in solitario di Bocalon al 25’ e conclusione di Poli davanti al portiere al 38’) manche qualche rischio per la porta di Aiolfi, costretto a superarsi su Amaya al 33’ e soprattutto graziato dal paolo all’11’ su un rasoterra di Trombetta.

Il secondo tempo è stato tutto di marca aglianese, con i neroverdi costantemente in pressione per il Corticella mai pericoloso. La voglia spasmodica voglia di vincere creava una visibile ansia nei giocatori dell’Aglianese. Quando Gabbianelli, al 3’ della ripresa, ha sparato a colpo sicuro trovando una risposta miracolosa del portiere avversario è sembrato che un sortilegio impedisse quella vittoria che già domenica scorsa era sfuggita di un soffio. Sensazione accresciuta, pochi minuti dopo, dall’annullamento di un gol a Bocalon, per un fuorigioco apparso dubbio, dopo uno schema su punizione eseguito perfettamente dai neroverdi.

L’Aglianese comunque ha continuato a portare palloni verso la porta avversaria e anche i cambi di Pieri hanno dato forse fresche alla squadra. Il neoentrato Marino si è reso subito pericoloso due volte al 26’ con un tiro deviato in corner da un difensore e al 28’ con una conclusione di poco sopra la traversa. Al 31’ è stato Pupeschi a sfiorare la rete tirando due volte consecutive nel cuore dell’area, prima di destro e poi di sinistro e trovando sempre il muro dei difensori e del portiere. Proprio al culmine dell’offensiva neroverde è arrivato il gol di Maloku che è piombato da sinistra su uno spiovente di Grilli proveniente dal vertice destro dell’area. L’azione, ben costruita, era iniziata sulla destra da un’iniziativa di Bocalon.

Giacomo Bini