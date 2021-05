Quarrata, 20 maggio 2021 - L’ha tradito la sua passione per la montagna. Oscar Cavagnis, l’ex corridore bergamasco, classe 1974, è morto sul Gran Zebrù (3600 metri di quota al confine tra le province di Sondrio e Bolzano) a seguito di una valanga che lo ha travolto e ucciso assieme a un compagno, mentre altri due alpinisti che si trovavano più avanti non sono stati coinvolti ed hanno lanciato l’allarme. Il corpo di Oscar Cavagnis senza vita e del compagno, sono stati recuperati sul versante altoatesino.

Oscar Cavagnis è ricordato dagli sportivi toscani appassionati di ciclismo. Prima di essere professionista dal 1998 al 2002 vestendo le maglie della Cantina Tollo, della Alexia Alluminio, della Saeco e della Landbouwkrediet, aveva trascorso due stagioni come dilettante in Toscana indossando nel 1996 e ’97 la maglia dell’Unione Ciclistica Casini di Quarrata sponsorizzata dalla Saeco Vigorplant e dalle aziende pistoiesi Vellutex di Stazione di Montale e Giusti per Edilizia di Pistoia. Nel ’96 ottenne tre vittorie tra le quali il Trofeo Zanchi a Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo, mentre l’anno dopo furono sette i successi tra i quali quello in Toscana nell’internazionale Gp del Marmo a Carrara. Da professionista per Oscar Cavagnis bergamasco di Vertova una sola vittoria, a Chianciano Terme in una tappa della gara a tappe Coppi e Bartali.