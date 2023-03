Ora gli Aironi sono saliti sull’ottovolante

fabo herons

83

golfo piombino

80

FABO HERONS: Giancarli, Carpanzano 4, Chiera 27, Natali 9, Arrigoni 24, Dell’Uomo 8, Lorenzetti 4, Bechi 5, Giannini, Nnabuife 2, Torrigiani ne, Cei ne. All. Barsotti.

GOLFO PIOMBINO: Venucci 23, Piccone 12, Alibegovic 3, Azzaro 5, Tiberti 14, Pedroni 2, Mazzantini 10, Bianchi 11, Rossato ne, Alfarano ne. All. Cagnazzo.

Arbitri: Rezzoagli e Luchi.

Parziali: 25-23, 47-39, 65-65.

MONTECATINI TERME – Gli Heron superano anche l’ostacolo Solbat Piombino 83-80 e salgono sull’ottovolante: ottava vittoria consecutiva per gli "aironi" che si confermano sempre più al quinto posto del Girone A di Serie B. Primi due punti per Venucci, primi due falli per Carpanzano, il tutto nei 25 secondi iniziali di gara. Piombino si adegua alla fisicità del match, così dopo appena tre minuti entrambe le squadre hanno già esaurito il bonus. Si va avanti a colpi di liberi, con i tirrenici che restano avanti di un possesso per effetto del tecnico fischiato a coach Barsotti. Dell’Uomo e Chiera ribaltano lo score, prima che il solito Venucci, sempre dalla lunetta, impatti a quota 13. Arrigoni fa la voce grossa nel pitturato, gli rispondono Piccone e Bianchi con le prime triple della loro serata. Chiera ripaga gli ospiti con la stessa moneta e così fa Bechi, con la bomba sul fil di sirena che vale il 25-23 al termine del primo quarto. Grazie ad un’altra tripla, quella di capitan Natali, Montecatini riesce a prendersi il primo mini-vantaggio della serata, subito dimezzato però dal layup di Mazzantini. Pedroni si procura uno sfondamento intelligente e propizia così il nuovo vantaggio gialloblù, firmato da Azzaro, ma Arrigoni ha altre idee e rovescia tutto con il gioco da tre punti del 31-29. Chiera due volte dalla lunga distanza dopo il pareggio di Mazzantini, gli Herons provano a sfruttare il momento favorevole per piazzare la fuga e sembrano riuscirti grazie ad altri 5 punti di un Chiera stellare e alla penetrazione vincente di Bechi (44-33). Da dietro l’arco i Barsotti boys sono più che mai on fire: Natali timbra un’altra tripla per il +14 rossoblù, mitigato dal break piombinese di 6-0 al crepuscolo del secondo quarto, che diventa 9-0 a cavallo fra primo e secondo tempo con il canestro di Piccone sul primo possesso della ripresa. Chiera però ricomincia esattamente da dove aveva interrotto: i primi 8 punti del terzo periodo rossoblù sono tutti suoi, Arrigoni lo segue e ripristina il +10 Herons. La brutta notizia per gli aironi è che Piombino è di nuovo in ritmo in attacco e piano piano rosicchia terreno ai termali: solo lo 02 dalla lunetta di Azzaro impedisce ai gialloblù l’aggancio. Venucci qualche minuto più tardi si dimostra più freddo dalla lunetta e fa 61-61. L’ultimo e decisivo quarto si apre ad handicap per gli "aironi": 0-7 con la Solbat che prova a scappare. Lorenzetti e Natali tengono a galla Montecatini e una tripla di Carpanzano cambia ancora l’inerzia della gara ma la Fabo non riesce ad allungare, così a 30 secondi dalla fine è ancora tutto aperto: Piccone sbaglia tutto dalla lunetta, Arrigoni non fa molto meglio ma la tripla del possibile overtime di Venucci viene sputata dal ferro ed è tripudio rossoblù.

Filippo Palazzoni