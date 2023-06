Olimpia Pistoiese, battesimo ufficiale tra futsal e calcio

Una nuova società a Pistoia: è l’Olimpia Pistoiese, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, che intende investire nel mondo del pallone. A presentarla, in sala Maggiore, l’amministratore unico Franco Giorgi e tre degli altri quattro soci: Gianmaria Maiorano, ex Atletico Pistoia calcio a 5, Massimo Lovisi, ex allenatore degli Shark Futsak Pistoia, e l’avvocato Lorenzo Panelli. Assente, Jhanna Lozovskaia. Società ambiziosissima, per dirla con le parole di Giorgi: si propone di cimentarsi dal calcio a 11 al futsal, dal settore maschile a quello femminile. "C’è tanta carne al fuoco: di sicuro abbiamo passione e non ci manca la voglia di lavorare, di crescere, di fare", le parole di Giorgi. "Unn progetto serio e innovativo: il mondo dello sport pistoiese ne ha bisogno", ha asserito l’assessore allo sport Alessandro Sabella. "Una società ben congegnata, un progetto ben studiato", la "benedizione" di Gabriele Sgueglia, assessore alle politiche giovanili.

Gianluca Barni