Oggi si respira aria di... poker Le pistoiesi sono determinate

C’è aria di poker. Tutte e quattro le squadre pistoiesi sono determinate a vincere. Scenderanno in campo oggi. In C femminile, dalle 21 ad Alberghi di Pescia, il Blu Volley Quarrata leader della classifica si confronterà con la Pallavolo Delfino quarta tredici lunghezze sotto; allo stesso orario, a Empoli, il Volley Aglianese sesto a 22 con la Savino Del Bene, affronterà la Toyota Scotti 2.0 penultima a 9. In D "gentil sesso", il Progetto Volley capolista ospiterà la Libertas System Volley quinta, dalle 17.30 alla palestra Martin Luther King di Bottegone. Infine, in D maschile, la Zona Mazzoni sarà di scena, dalle 21 a Marina di Grosseto, al cospetto dell’Invicta. Rientreranno Asia Bini e Agnese Forasassi nell’Aglianese; out, invece, Rebecca Biancalani. Massima attenzione per Bottegone, contro la mina vagante del torneo. Prima convocazione nella Zona Mazoni per Mirco Giannini, atleta del giovanile. Torna Marcello Niccoli. Gianluca Barni