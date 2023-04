Oggi Quarrata contro Montelupo Sfida il terz’ultimo l’Aglianese

Sabato di bel volley. Per l’ultimo turno della stagione regolare di serie C femminile, dalle 21 al PalaMelo il Blu Volley Quarrata, che attende di sapere data e luogo della finale dei playoff contro Carpe Diem Firenze e Versilia, ospiterà Montelupo settimo; dalle 18, alla Maliseti, il Volley Aglianese sceso al sesto posto se la vedrà con Prato terz’ultimo. Per l’ultima giornata del torneo di serie D "gentil sesso", dalle 17 alla palestra King di Bottegone, il Progetto Volley certo del primato affronterà Borgo San Lorenzo quart’ultimo. Per il 9° turno della fase promozione di serie D maschile, la Zona Mazzoni Pistoia andrà a far visita dalle 21 al Borgo Rosso Livorno. "Vogliamo chiudere in bellezza", le parole di casa quarratina. "La squadra sta bene. Niente Coppa Toscana. Dovremmo organizzare una serie di amichevoli", afferma Targioni dell’Aglianese. "Attendiamo di sapere contro chi giocare i playoff. Dispiace che il primo posto conquistato non serva alla promozione, cosa mai successa", polemizza il patron Querci. (G.B.)