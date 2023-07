Oggi il campionato toscano allievi

Si corre oggi pomeriggio a Quarrata con partenza alle 15.30 il Campionato toscano allievi ovvero la gara regionale più importante della categoria, a sette giorni dal tricolore del 9 luglio a Darfo Boario Terme. Poco più di cento gli atleti di 15 e 16 anni che si sfideranno su di un circuito interamente sul territorio quarratino di 12 chilometri da ripetere sei volte, più due brevi tratti in linea in partenza e prima dell’arrivo previsto in via Corrado da Montemagno poco dopo le 17.30 dopo 83 chilometri e mezzo.

La gara intitolata al Comune di Quarrata e alla locale Misericordia, organizzata dall’Ocip presieduta da Alessandro Becherucci, ricorderà personaggi stimati che al ciclismo hanno dato molto prima della loro scomparsa. Nomi che fanno emozionare, come Sauro Coppini, Maurizio Poltri, Ivano Landi, Renzo Stinchetti, Mauro Biagini e Gabriele Niccolai, con traguardi volanti e gran premio della Montagna al loro ricordo. Un omaggio, questo, davvero carico di significati per lo sport e per l’intero territorio. Il ritrovo presso il Polo Tecnologico con partenza ufficiosa da Piazza Risorgimento mentre il via ufficiale (direzione Valenzatico) verrà dato alla Rotonda Martiri lungo viale Europa. Oltre al Comune di Quarrata ci sono il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia, con sponsor ufficiali Mutua Alta Toscana, Galigani Piante, Bar Giannoni, S.C. Michela Fanini e Neri Sottoli.

I principali iscritti: Quattro gli atleti favoriti, il campione uscente Migheli che proverà a fare il bis, Matteoli, Pavi Degl’Innocenti e Ferruzzi reduce da un’ottima prova in Lombardia.

Ma i pretendenti al titolo toscano sono molti di più, citiamo: Menici, Del Cucina, Luci, Gaggioli, Bartoli, Picchianti, Pisani, Paladini, Parigi, Moroni, Tavanti, Iacchi, Frasconi.

Antonio Mannori