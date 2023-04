Oggi al PalaTerme

Se si esclude la Libertas Livorno, in striscia vincente da sette partite, Fabo Herons Montecatini e Cipir College Basket Borgomanero, protagoniste della sfida in programma questo pomeriggio alle 18 al PalaTerme, sono, risultati alla mano, le due squadre più in forma del girone A di Serie B: gli "aironi" hanno centrato in quel di Gallarate il successo consecutivo numero dieci in campionato, mentre la giovane franchigia piemontese ha vinto quattro delle ultime cinque gare e, più in generale, è fra le formazioni in assoluto più migliorate nel corso del girone di ritorno. Coach Stefano Di Cerbo ha saputo arricchire il sistema di gioco adottato dal College Basket, tipico delle squadre giovanili, dandogli solidità e affidandosi per la risalita a due trascinatori: il primo è Daniele Benzoni, "ragazzino" di 42 anni in mezzo a tanti teenager e ancora in grado di fare la differenza, a giudicare dai 15 punti di media a partita con cui sta viaggiando in questa sua venticinquesima stagione (che diventano 20 a gara se si contano le ultime cinque giornate), l’altro è un montecatinese doc e risponde al nome di Andrea Cecchi, ala classe 2005 che sotto le cure "amorevoli" dello staff tecnico burbanello ha avuto una crescita esponenziale, tanto da guadagnarsi la convocazione nella nazionale italiana under 18. Grazie a loro ma anche i vari Ghigo, Fragonara, Attademo e Longo, tutti prospetti di sicuro avvenire, la Cipir è tornata clamorosamente in corsa per i play-in: "Borgomanero è una squadra molto interessante, di sicuro la più migliorata fra quelle del girone che hanno attuato una politica improntata sui giovani, ma non solo – commenta coach Federico Barsotti – Vedono un traguardo che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile e verranno a Montecatini con tanta fame e voglia di proseguire il loro momento positivo. Noi da parte nostra abbiamo un piccolo vantaggio in ottica quinto posto e vogliamo mantenerlo, dobbiamo però stare attenti perché dopo dieci vittorie consecutive aumentano le probabilità di incappare nella serata storta e scivolare sulla proverbiale buccia di banana. Per non permettere che ciò accada dovremo essere camaleontici".

Fil.Pal.