Occhio a Larcianese-Amici Miei Tutti vorranno dare il massimo

Mancano 90’ alla fine della regular season della Promozione 202223 e non tutti i verdetti sono stati assegnati. Ecco quindi che l’obiettivo delle compagini di Pistoia a provincia resta quello di dare il massimo, nell’ultima giornata del torneo che prenderà il via alle 15.30 di domani. A partire dal Montecatini che vorrà festeggiare con la 17° vittoria, la promozione ottenuta la scorsa settimana. Dall’altra parte, il Casalguidi non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale dopo aver conquistato la salvezza in anticipo. Idem dicesi per la Meridien, che tenterà di violare il campo del Maliseti Seano. Ecco quindi che l’attenzione andrà in primis a Larcianese-Amici Miei. I padroni di casa di Cerasa sono chiamati ad aggiudicarsi l’intera posta in palio per essere certi di mantenere la seconda piazza in vista degli spareggi, ma gli aglianesi di Pellegrini non possono permettersi di perdere per restare agganciati al treno playout. Discorso analogo per la Lampo, che però ha un impegno più agevole con il Capezzano Pianore già retrocesso: l’essenziale, è non perdere. (G.F.)