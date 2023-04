"Occasione al vento"

Luigi Consonni e Alessandro Miramari: i tecnici di Pistoiese e Corticella sono i due volti della partita. Deluso il primo, che non si arrende e prova a rimotivare i suoi; al settimo cielo il secondo, reduce da una striscia positiva fatta di 5 vittorie e 2 pareggi. "È una brutta sconfitta – ammette, con sincerità, Consonni –. Eppure non avevamo approcciato male la gara, ma purtroppo abbiamo preso gol su palla inattiva, da una di quelle situazioni che conoscevamo e nelle quali c’eravamo preparati nei giorni scorsi. Da lì in poi, è innegabile, ci siamo innervositi, allungati, abbiamo lasciato campo a loro, che sanno palleggiare, che costituiscono una buonissima formazione. Certo, se nel secondo tempo Gomez avesse segnato la rete dell’1-1, avremmo potuto tentare di vincerla. E invece, sbilanciandoci nel tentativo di recuperare il punteggio, abbiamo subito pure il secondo gol. Comunque i ragazzi, pur caotici nella loro azione, non hanno mai mollato, siglando il 2-1. Ora, calma e gesso: restiamo equilibrati, il campionato non è finito".

"Abbiamo buttato via una buona occasione, è sicuro, il Corticella ha fatto la sua onesta partita, non aveva nulla da perdere e si è visto: ha giocato con maggiore tranquillità. Come domenica passata col Lentigione, è mancata un po’ di qualità, abbiamo abusato troppo della palla lunga. Abbiamo capito che dovremo migliorare per stare davanti, per essere primi in classifica. Barzotti? È uscito per un risentimento all’adduttore – conclude –. Chi è entrato, però, ha provato a dare il proprio apporto". Esulta Miramari. "Stiamo facendo molto bene e non solo con i risultati: con le prestazioni. È stata una partita complicatissima, ma abbiamo dato vita a una gara meravigliosa concedendo poco a una squadra straordinaria. Non abbiamo rubato niente, abbiamo meritato di vincere. Sono orgoglioso di tutti quanti. Uno dei successi più belli".

