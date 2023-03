Nuovo stop per il Rugby Pistoia All’orizzonte si avvicina il derby

Le due mete messe a segno sono servite a rendere il passivo meno amaro, ma non ad evitare la sconfitta. E all’orizzonte si prospetta una sfida interessante, visto che fra pochi giorni il gruppo sarà impegnato nel derby con i Gispi Tigers. Altra battuta d’arresto per il Rugby Pistoia, fermato in casa dai Mascalzoni del Canale pochi giorni fa nel match valido per la decima giornata della fase interregionale della Serie C 202223 di rugby. Gli uomini di coach Vannini si sono arresi ai rivali livornesi alla luce di un 18-42 che parla di un incontro combattuto, perlomeno a tratti. E sono quindi scesi all’ottavo posto in classifica nel girone 1, rimanendo a quota 6 punti. Nel mirino c’è comunque la sesta piazza attualmente occupata dal Foligno, che dista solamente tre lunghezze. E può essere conquistata, a patto di fare risultato nella partita di domenica prossima che inizierà alle 15: gli Orsi andranno a Prato a sfidare i Tigers, reduci da uno stop contro la corazzata Arezzo e desiderosi di rivalsa. I pratesi partono con i favori del pronostico, ma non sempre i pronostici vengono rispettati.

Giovanni Fiorentino